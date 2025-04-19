Hüsnü Bayramoğlu Ağabeyi rahmetle anıyoruz

Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin hizmetkârlarından Hüsnü Bayramoğlu ağabeyi vefat yıldönümünde dualarla anıyoruz.

Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nin son yıllarında yanında bulunan Hüsnü Bayramoğlu Ağabey 15 Şubat 1935’de Safranbolu’da doğdu. 13 yaşında iken Emirdağ’da Üstad Bediüzzaman’ı ziyaret etmiş ve 15 yaşına geldiğinde Bediüzzaman’ın hizmetinde bulunmaya başlamıştı. Hüsnü Bayramoğlu, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede 19 Nisan 2021’de vefat etmişti. Hüsnü Bayramoğlu, Eyüpsultan Kabristanı’na defnedilmişti. Nihat Orhan - İstanbul

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