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22 KASIM 2020 PAZAR - YIL: 51

Huzurevlerine ilişkin Kovid-19 genelgesi yayımlandı

22 Kasım 2020, Pazar 16:00
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında huzurevi ve engelli bakım merkezi ile çocuk evleri sitesinde çalışan personel için alınması gereken önlemleri hatırlatan genelge yayımladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, genelgede huzurevi, engelli bakım merkezi ile çocuk evleri sitesi ve bu kurumlarda çalışan personele yönelik şubat ayından itibaren uygulanan sıkı tedbirlerin devam edeceği vurgulanarak, şu uyarılara yer verildi:

"İlgili kurumlarda çalışan personelin vardiyaları öncelikle 14 günlük dönemler olarak düzenlenmeye devam edilecek. Hastane dönüşünde izolasyon süresi ise 14 gün olarak uygulanacak. 14 gün izolasyon mümkün değil ise en az 10 gün izolasyon yapılacak. Nisan ayından bu yana yapılan, personele çalışmaya başlamadan önce uygulanan PCR testi yine devam edecek. Vardiya öncesi test yapıldıktan sonra kişilerin tam izolasyon kurallarına uyarak izole olmaya devam etmesi, test sonucu açıklanmadan personelin çalışmaya başlatılmaması, yapılan PCR test sonucu negatif olarak bildirilen personelin çalışma alanına alınmasına özen gösterilecek."

"Temaslı takipleri, temaslı algoritmasına göre yürütülecek"

Personelin birbiriyle sosyalleşmesinin mümkün olduğunca sınırlı tutulmasına özen gösterilmesinin istendiği genelgede, şunlar kaydedildi:

"Kuruluşlara acil durumlarda alınan misafirlerin kesinlikle 14 gün süre ile izole edilmesi, 14 günlük izolasyon süresi sonunda test yapılması ve test sonucu negatif olarak bildirilen kişilerin odalarına alınması sağlanacak. Hastanede yatarak tedavi görenler tedavilerinin tamamlanması ve sonrasında 24-48 saat arayla yapılacak iki PCR test negatifliğinin görülmesinden sonra hastaneden taburcu edilecek. Temaslı olarak tespit edilen kişilerin izolasyonlarının bulundukları yerlerde tek kişilik alanlarda yapılması, tek kişilik alanlarda mümkün değil ise en az sayıda kişi ile olacak şekilde izolasyonları sağlanacak. Temaslı takipleri, temaslı algoritmasına göre yürütülecek."

AA

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