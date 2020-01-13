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İçişleri Bakanlığı'ndan 'Kapan-3 Kavaklı Operasyonu' açıklaması

13 Ocak 2020, Pazartesi 12:32
İçişleri Bakanlığınca, Hakkari'de 825 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-3 Kavaklı Operasyonu" başlatıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, operasyona, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 825 personel katılıyor.

Bölücü terör örgütünü eylem yapamaz hale getiren "Kıran" operasyonlarının devamı niteliğindeki operasyonla, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, barınma alanları arası geçişlerin engellenmesi amaçlanıyor.

Operasyon kapsamında, bölücü terör örgütü mensuplarının geçici barınma alanı olarak kullandığı belirlenen 4 sığınakta 1 adet kalaşnikof tüfek, 17 patlamaya hazır el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, 3 el bombası, 2 jeneratör, çok sayıda mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. 

Malzemelerden delil niteliğinde olanlarına el konulurken diğerleri imha edildi.

"Bu operasyonu 825 personelden oluşan 55 tim ile yapıyoruz"

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, operasyonun yürütüldüğü bölgede denetlemelerde bulundu. 

Beraberindeki İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar ile Hakkari-Çukurca kara yolundaki Şine köprüsü yakınındaki Jandarma Kontrol Noktasına gelen Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve diğer komutanlardan operasyona ilişkin bilgi aldı.

Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte Kavaklı, Kato, Marinos ve Karanlık dağları ile Işıklı ve Geçitli bölgelerinde bölücü terör örgütüne yönelik "Kapan-3 Kavaklı Operasyonu"nun başlatıldığını anımsattı. 

Operasyonun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Öztürk'ün emir komutasında sürdürüldüğünü belirten Akbıyık, "Bu operasyonu 825 personelden oluşan 55 tim ile yapıyoruz. Jandarma Özel Harekat timlerimiz, Jandarma komandolarımız, Polis Özel Harekat timlerimiz ve güvenlik korucularımızla Hakkari'de bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız devam edecek." diye konuştu.

Operasyonda 4 barınak ve sığınağın tespit edilerek kullanılamaz hale getirildiğini bildiren Akbıyık, şunları kaydetti:

"Sığınak ve barınaklarda bir kalaşnikof piyade tüfeği, 3 el bombası, 17 patlamaya hazır el yapımı patlayıcı düzeneği, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere bir boş büyük tüp, 2 jeneratör, sığınak yapımında kullanılan hilti, 3 termal şemsiye ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Hakkari'de terörle mücadele, Sayın Cumhurbaşkanımızın iradeleriyle Sayın İçişleri Bakanımızın talimatı ve liderliğinde devletimizin tüm birimleriyle devam ediyor." 

Akbıyık, 2019'da Hakkari'de terör örgütleri PKK, FETÖ ve diğer bölücü terör örgütleriyle mücadelenin oldukça başarılı geçtiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Geçen yıl 94 terörist etkisiz hale getirilmiş, 3 terörist sağ olarak yakalanmış, 51 terörist de güvenlik güçlerimizin iknaları sonucu teslim olmuştur. Hedefimiz Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Hakkari'de de bir teröristin dahi kalmamasıdır. İlimiz son yıllarda tarihinin en huzurlu dönemini yaşıyor. İnşallah bundan sonra Hakkari halkı daha huzurlu, daha güvenli bir ortamda yaşayacak. Operasyonlara katılan ve 2019'da büyük başarılara imza atan kahraman güvenlik güçlerimize ve tüm birimlerimize teşekkür ediyorum. Allah hepsinin yardımcısı olsun." 

Akbıyık, beraberindekiler ile daha sonra operasyon bölgesinde denetimde bulundu. 

AA

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