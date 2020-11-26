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26 KASIM 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

İçişleri Bakanlığı'ndan salgına ilişkin yeni genelge

26 Kasım 2020, Perşembe 00:06
İçişleri Bakanlığı tüm valiliklere "Kovid-19 Denetimleri" konulu genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, bugünden itibaren ülke genelinde 4 gün süresince vali ve kaymakamların koordinasyonunda, başta pazar yerleri, toplu ulaşım araçları ve alışveriş merkezleri olmak üzere vatandaşların kalabalık bulunduğu yerlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamındaki tedbirlere uyulup uyulmadığı yoğun şekilde denetlenecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, tüm valiliklere "Kovid-19 Denetimleri" konulu genelge gönderildiği belirtildi.

Temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulmasının salgınla mücadelede başarı açısından büyük önem taşıdığı vurgulanan genelgede, bugüne kadar vali ve kaymakamların koordinasyonunda yapılan denetimlerin salgınla mücadeleye katkı sunduğu ifade edildi.

Genelgeye göre, 26­-27­-28­-29 Kasım'da tüm il ve ilçelerde, vali ve kaymakamların koordinasyonunda, başta pazar yerleri, toplu ulaşım araçları ve alışveriş merkezleri olmak üzere vatandaşların kalabalık bulunduğu yerlere yönelik yoğunlaştırılmış denetimler yapılacak. 

Tek tek kontrol edilecek toplu ulaşım araçlarında, yolcu kapasite sınırlaması, HES kodu uygulaması, maske takma zorunluluğu, gerekli hijyen, temizlik tedbirlerinin alınıp alınmadığı denetlenecek.

Pazar yeri yöneticileri belirlenecek

Yerel yönetimlerce her bir pazar yeri için pazar yeri yöneticisi belirlenecek, bu yöneticiler valilik ve kaymakamlıklara bildirilecek. 

Salgınla mücadeleye yönelik alınması gereken tedbirlerden ve belirlenen kurallara uyulmasından sorumlu olacak pazar yeri yöneticilerinin denetim ekipleriyle iletişimi ve koordinasyonu etkin şekilde sağlanacak.

Alışveriş merkezlerindeki denetimler

Alışveriş merkezlerinde aynı anda bulunabilecek kişi sayısı ve çalışma saatleri kısıtlamalarına uyulması konularına ağırlık verilecek. Denetimlerde, daha önce illere gönderilen genelge kapsamında alışveriş merkezi klima ve filtreleme sistemlerinin bakımı ve filtre değişimlerinin düzenli yapılıp yapılmadığı kontrol edilecek.

Vali ve kaymakamlar tarafından yerel yönetimler, genel kolluk kuvvetleri, kamu kurum ve kuruluşları, köy ve mahalle muhtarları ile meslek odaları arasındaki koordinasyon sağlanarak gerekli planlamalar yapılacak, uygulamada aksaklık yaşanmamasına dikkat edilecek.

AA

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