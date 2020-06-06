İdlib’de Şehidi Ercan Zengin dualarla...

Suriye’nin İdlib şehrinde zırhlı ambulans aracına yapılan saldırı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ercan Zengin’in cenazesi, memleketi Samsun’un İlkadım ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Zengin’in naaşı, Hatay’dan Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait kargo uçağıyla Samsun Çarşamba Havalimanı’na getirildi. Buradaki karşılama töreninin ardından şehidin naaşı Büyük Cami’ye götürüldü. Öğle namazını müteakip İl Müftüsü Seyfullah Çakır’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Zengin’in naaşı, bir süre askerlerin omzunda taşındı. Daha sonra şehidin naaşı cenaze aracına konularak Aşağıavdan Mahallesi’ndeki baba ocağına götürüldü ve burada helâllik alındı. Şehit Zengin’in cenazesi, daha sonra aynı mahalledeki mezarlıkta bulunan şehitlikte toprağa verildi. AA

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