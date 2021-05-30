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'İktidar içi bir kavga'

30 Mayıs 2021, Pazar 23:32
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, “İktidar alanını, devleti bir kayıt dışı saha haline getirdiler. Sayın Soylu stratejik bir hamle olarak ekranlara çıktı. İktidar içi bir kavga var” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun gündeme getirdiği 10 dolar alan siyasetçi meselesiyle ilgili  “İlgili iddiada bahsi geçen kişi, 10 bin dolar aldığı iddia edilen kişi muhalefetten olsa ismi şu ana kadar ortaya çıkardı. İsim verilmese de iktidardan olduğu aşikâr. Veremedikleri cevapları biz aramaya devam edeceğiz. Nihayetinde kendileri de cevabı vermek zorunda kalacaklar” dedi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Uysal, “İktidar alanını, devleti bir kayıt dışı saha haline getirdiler. Sayın Soylu stratejik bir hamle olarak ekranlara çıktı. İktidar içi bir kavga var, bu kavga da değişik yol ve yöntemlerle yürütülüyor” dedi.

İddialar ortaya çıkarılsın

İktidarın yıllardır kendisine yönelik tüm suçlamaları hamasi ve dini bir söylemle savuşturma gayreti içinde olduğunu dile getiren Uysal, “Sayın Soylu’nun ve Eski İstanbul Emniyet Müdürünün iddiaları karşılıklı olarak çok ciddi iddialar. Türkiye’de maalesef iktidara yakınlığınıza göre adalet sisteminin nasıl işlediği ortada. Adalet mekanizması yürütmenin şubesi haline getirirseniz sonuç bu olur. Tüm iddiaları, geçmişten günümüze hukuk kanallarına aktararak ve TBMM’nin denetleme kudretini işleterek ortaya çıkarmak gerekir. Sayın Erdoğan ve Bahçeli usulden bir değerlendirme yaptılar. Sahiden sahip çıktıklarını düşünmüyorum! Bu mesele bugünün meselesi değil! Kavga bugünün kavgası değil! Dün zımnen cevaz verirseniz bu noktaya gelirsiniz. Maalesef AKP’nin davranış kalıbı bu! 

O tuğlayı çekelim artık

“O tuğlayı çekelim artık!” diyen Uysal şunları söyledi: “Suç işleyen varsa o duvarın altında kalsın. Hukuk işlediğinde duvarın altında kimin kaldığına bakmayız! Bu aşamada Sayın Erdoğan’ın azil gibi bir tercihi olacağını düşünmüyorum. En yorgun zamanları! Bu bir domino etkisi yaratır. Erdoğan ‘Metal yorgunluğu’ diyor ama daha çok kendisi yoruldu! Vatandaşa söyleyecek sözü kalmadı. Yerelde ve genelde tüm kurucu unsurları iddiaları ile sınandılar, ama altında kaldılar. AKP sistematiğinde Erdoğan haricinde kimseye bu denli bir güç ihdas edilmez. Edilmemişti!” 

İktidar için demokrasi; muhalefet ideolojisi

Yeni sistemi millete anlatırken her şey uçacak denildiğini ancak başta ekonomi olmak üzere herşeyin havalara uçtuğunu ifade eden Uysal, “İktidar geçmişte her seçim öncesi sandıktan çıkacak sonucu öngörmüştü. Artık ne öngörebiliyor, ne önünü görebiliyor. İktidar pek çok sahada kontrolü yitirdi. Erdoğan ‘Kanal İstanbul projesinden vazgeçiyorum’ dese ülkenin risk primi düşer. Demokrasi iktidar için muhalefet ideolojisi! Konjonktürel bir kavram olarak bakıyorlar. Türkiye batağa saplanınca “gelin el atın” diyorlar. Tarihi cephane yapma gayretleri var” dedi. 

Etiketler: iktidar, kavga
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