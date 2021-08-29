İktidar torbaya iyice alıştı

Birbiriyle ilişkisiz birçok konuda değişiklik ihtiva eden “torba kanun” istisna olması gerekirken neredeyse kurala dönüştü.

Gazete Duvar’ın haberine göre, Meclis’e sunulan bir “torba kanun” teklifi ile onlarca farklı yasada değişiklik yapılıyor. Çıkan yasaları yakından takip eden mecliste.org platformu geçtiğimiz yasama yılında kanunlaşan düzenlemeleri mercek altına aldı. Yapılan incelemeye göre Meclis’ten son yasama yılında 81 adet kanun geçti. Bu kanunların 17’si torba kanundu. Bu kanunlar toplam 149 adet farklı kanunu etkiledi. Böylelikle geçtiğimiz yasama yılında yeni çıkan kanunlarla birlikte değişikliğe uğramış toplam kanun sayısı 230’u buldu.

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