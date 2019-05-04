"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 MAYIS 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

İmamoğlu: Halk ekmekte ramazan pidesi 1 TL'den satılacak

04 Mayıs 2019, Cumartesi 13:07
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul Halk Ekmek’e (İHE) Ramazan pidesini 1 liradan satması için talimat verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatı üzerine İHE ramazan pidesinin fiyatını belirledi.

Habertürk'ün haberine göre, İHE, ramazan ayında büfelerinde satışa sunacağı 300 gramlık pidenin fiyatını 1 lira olarak belirledi. Karar İBB Genel Sekreterliğinin koordinasyonunda yapılan toplantıda alındı.

Ekrem İmamoğlu da kararı Twitter hesabından duyurdu, "İstanbullular bu yıl belediye iştirakimiz Halk Ekmek’ten Ramazan pidesini zamsız alacak. 300 gr Ramazan pidesi büfelerimizden 1 TL’ye halkımıza sunulacaktır" dedi.

İmamoğlu, daha önce "Vatandaşımızın makul fiyatlarla pide alabilmesini sağlamak adına Halk Ekmek bu konuda çalışma yürütüyor. Sizlerle paylaşacağım" demişti.

İmamoğlu dün de, su ile toplu ulaşımda indirim ve ücretsiz taşıma yapılması konusunda talimat vermişti.

Etiketler: İstanbul, ramazan, pide
Okunma Sayısı: 182
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sağlık Bakanlığı'ndan ramazan için örnek sofra

    ABD: Çin, 1 milyondan fazla Müslümanı toplama kamplarında tutuyor

    İsrail Gazze Şeridi'ni vurmaya başladı

    Tel Rıfat'ta 1 asker şehit oldu

    Esad rejimi İdlib'de sivilleri vurmaya devam ediyor: 5 ölü

    ABD Savunma Bakanı Shanahan'dan Türkiye'ye F-35 tehdidi

    Keskin'de belediye başkanlığı İYİ Parti'den alınıp AKP'li kayyuma verildi

    Aileler ve güvenlik güçlerinin iş birliğiyle 82 çocuk terör örgütünden kurtarıldı

    THY'nin 2019 hedefi 90 milyon yolcu

    Pentagon'da Venezuela toplantısı

    Çavuşoğlu: Kıbrıs Türk halkını yok sayan bir çözümü kabul etmeyiz

    İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

    Fitch Ratings Türkiye ekonomisinin yüzde 1 daralacağını öngördü

    Türkiye’ye yakışmıyor

    İsrail Gazze'ye saldırı: 2 şehit

    3 MHP MYK üyesi yaralandı

    İmamoğlu'ndan indirim talimatı

    Uygur Türkleri'nin her hareketi takip ediliyor

    Son 10 yılda dünyada kaç gazeteci öldürüldü?

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Bülent Arınç adaleti mi?
    Cevher İLHAN

    Hâlâ yanıltmalı algı operasyonlarıyla
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Türkiye’ye yakışmıyor
    Risale-i Nur'dan

    Her dertlinin âhını, duâsını işiten var
    Çetin ACAR

    Yeni Asya Takvimi’nin yaptığı bir ihtida hikâyesi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Meclis hâkimdir, hükümet hizmetkârdır
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Muhabbet fedaileri Manisa’da buluştu
    Süleyman KÖSMENE

    Hıdrellezin İslâm’da yeri var mıdır?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.