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13 EKİM 2019 PAZAR - YIL: 50

İnancımızın gereği adalettir

13 Ekim 2019, Pazar 21:01
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, KHK TV Genel Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Haluk Savaş’a açıklamalarda bulundu.

Kendisinin “İslâmcı” değil “Müslüman” olduğunu söyleyen Karamollaoğlu, “İnancımızın temeli ve gereği adaleti tesis etmektir ve bizim inancımızda zorlama yoktur. İnsanların en çok ihtiyaç duyduğu olgu adalettir” diye konuştu. “Devlete verilen, emanet edilen malın tamamı aslında o topluma aittir” diyen Saadet Partisi lideri, şöyle devam etti: Adaletten sonra dikkat edilmesi gereken en önemli husus liyakattir. Üçüncü husus ise; kul hakkına tecavüz etmemektir. Yolsuzluğa rıza gösterilemez, israf desteklenemez, rüşvet meşrû görülemez. Independent Türkçe’nin haberine göre, Karamollaoğlu; fikirlerin dahi beyan edilmesine engel olan zihniyetin bir nevi çaresizliğin, tükenmişliğin göstergesi olduğunu, yasaklanan fikirlerin ve inançların daha hızlı yayıldığını kaydetti.

Etiketler: karamollaoğlu
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  • Arif

    13.10.2019 21:31:29

    Devlet malını yemeyen yedirmeyen dürüst memuru yaftalayarak zulmetmekten zevk alan ve bu konuda ısrar edenin hükmü nedir? Din ve hukuk alimleri cevaplasin

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