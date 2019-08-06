İnfazı durdurun

63 barodan tutuklu eski Cumhuriyetçiler için Yargıtay’a çağrı: İnfazın durdurulmasına dair talep, bir an önce karara bağlanmalı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın eski Cumhuriyetçiler için mahkûmiyet kararlarının bozulmasına ilişkin hazırladığı tebliğnameye rağmen eski Cumhuriyetçiler cezaevinde tutulmaya devam ediyor. Eski Cumhuriyetçilerin tutukluluk sürecinin devam etmesine karşı Türkiye’deki avukatların yaklaşık yüzde 90’ını temsil eden 63 baro, bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Dâvâ avukatlarının infazın durdurulmasına dair taleplerinin, Yargıtay nöbetçi ceza dairesince bir an önce karara bağlanması, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak görevi bulunan baroların da beklentisidir” denildi.

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