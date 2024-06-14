‘İnsan onuruna uygun olmayan 394 cezaevi...’

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nu “Hapis Cezasının İnfazının Hastalık Nedeni ile Ertelenmesi” hakkında bilgilendirdi.

Cezaevleri konusunda da bilgi veren Tunç, ceza infaz kurumlarının fiziki altyapısını güçlendirdiklerini, teknolojik imkanları da gün geçtikçe artırmaya devam ettiklerini söyledi. Tunç, “İnsan onuruna uygun olmayan 394 cezaevini kapattık. İnsan onuruna uygun olan, kapasitesi eskilere göre daha fazla olan 299 cezaevini de uygulamaya koyduk” dedi. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık da 28. Yasama Dönemi’nde Komisyon’a 3 bin 816 başvuru yapıldığı, bunlardan 615’inin hasta tutuklu ve hükümlülerin şartları ve sağlık hizmetlerine erişimiyle alakalı talepler olduğu bilgisini verdi. AA

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