İnsanlar nasıl geçinecek?

Sinop’ta yaşayan vatandaşlar, AKP’lilerin asgari ücrette artış olmayacağına ilişkin açıklamalarına “İnsanların alım gücü zorlaştı, bu şekilde insanlar nasıl geçinecek çok merak ediyorum. Bilmiyorum artık hırsızlıklar çoğalacak, arsızlıklar çoğalacak. Artık insanlar birbirini mi yiyecek bilmiyorum” diye tepki gösterdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın temmuz ayında asgari ücrette bir artış olmayacağına yönelik açıklamalarına Sinop’ta yaşayan vatandaşlar tepki gösterdi. Vatandaşların değerlendirmeleri şöyle:

“Ara zam gerektiğine inanıyorum”

Kenan Aral: “Asgari ücrete kesinlikle zam yapılması gerekiyor. Çünkü Ocak ayındaki fiyatlarla Temmuz ayındaki fiyatlar arasında yüzde 50 - 60, bazı kalemlerde yüzde 100’ü buldu. Haliyle 17 bin TL’lik maaş alım gücünü çok düşürdü. Onun için en kötü şartlarda 25 - 30 bin TL civarında zam yapılması gerekiyor. 100 TL’ye alınan tavuk 150 oldu, 300 TL olan kıyma et 500 - 600 oldu. Ama asgari ücret sabit. Bunun yanında kesinlikle asgari ücrete ara zam yapılması gerekiyor. Ayrıca memur emeklisi de çok mağdur. 10 - 13 bin TL maaş ile nasıl geçinecek? Ben 40 yıl kamuda çalıştım, aldığım maaşı söylemek istemiyorum. Onun için memur emeklilerine ve asgari ücrete ara zam gerektiğine inanıyorum, düşünüyorum.”

Sinop - anka

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Fiyatlar ateş pahası

Mardin’de halk pazarına alışverişe gelen vatandaşlar, yapılan zamlara ve düşen alım gücüne tepki gösterdi. Abdülgani Sarıca, “Fiyatlar ateş pahası. Fakir, fukara yandı gitti. Emekliler geçimini yapamıyor. Pazara geldim şimdi 600 TL. Param gitti. Ek geliri olmayan insan öldü gitti. 10 bin lira maaş neye yarar” dedi. Halk pazarına alışveriş yapmak için gelen vatandaşlar şunları söyledi: Abdülgani Sarıca: “Fiyatlar ateş pahası. Fakir, fukara yandı gitti. Emekliler geçimini yapamıyor. Pazara geldim şimdi 600 TL. Param gitti. Ek geliri olmayan insan öldü gitti. 10 bin lira maaş neye yarar.”

“Emekliler ölmüş zaten”

Çetin Bakar: “Fiyatlar yaz ortası olmasına rağmen hala yüksek. Emekliler ölmüş zaten, bu fiyatları karşılayamıyor. 10 bin lirayla kim yaşayabilir? İnsanların genel olarak alım güçleri çok az, millet yetiştiremiyor. Domatesin fiyatı hala 25 - 30 lira, salatalık 25 - 30 lira, kabağa 30 lira diyorlar. Bu mevsimde böyle bir şey olur mu?”

Mardin - anka