İran'a hem tehdit hem davet

İran'ın son dönemdeki adımlarını "tehditkar" şeklinde nitelendiren ABD Başkanı Donald Trump, bir yandan üstü kapalı olarak Tahran'ı tehdit etti, diğer yandan yeni bir nükleer anlaşma için İranlı liderlerle konuşmaya açık olduğunu söyledi.

İran'ın son dönemdeki adımlarını "tehditkar" şeklinde nitelendiren ABD Başkanı Donald Trump, bir yandan üstü kapalı olarak Tahran'ı tehdit etti, diğer yandan yeni bir nükleer anlaşma için İranlı liderlerle konuşmaya açık olduğunu söyledi. Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan ABD Başkanı Trump, son günlerin en önemli gündem maddelerinden ABD-İran gerginliğine ilişkin soruları yanıtladı. İran'ın ABD için bir tehdit olduğunu kaydeden Trump, "İran çok tehditkar davranıyordu. (İran konusunda) Bilmek istemeyeceğiniz şeyleri biliyoruz. O yüzden ülkemizi koruyacak tedbirleri almamız lazım." şeklinde konuştu. AA

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