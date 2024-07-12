İşadamları: Kur düşük zorlanıyoruz

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, kur ve enflasyon arasındaki makasa ilişkin açıklama yaptı.

Avdagiç, “Son bir yılda TÜİK ve İTO endekslerinin ortalaması yüzde 66 iken, dolar-Euro sepet kurdaki artış oranı sadece yüzde 25,2 düzeyinde. Makas yüzde 40’ın üzerinde. Burada hem dış ticaretimiz hem de iç piyasamız için denge bozucu şekilde açılmış bir makas görüyoruz. Kur ile enflasyon arasındaki korelasyonun zayıflamamasına dikkat etmek zorundayız” dedi. TİM Başkanı Mustafa Gültepe de kur seviyesinin enflasyonun oldukça altında kaldığını belirterek, ihracatçıların rekabetçiliğini kaybettiğini vurguladı. Rakiplerinden yüzde 40 pahalı durumda kaldıklarına dikkat çeken Gültepe, kur ile enflasyon arasında en az 5 puanlık makasın aşılmaması gerektiğini söyleyerek, dolar/TL seviyesinin de bugün en az 37 olması gerektiğinin altını çizdi. Haber Merkezi

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