İşçi haklarında en kötü 10 ülkeden biriyiz

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu’nun (ITUC) her yıl açıkladığı küresel haklar endeksine göre Türkiye işçiler için koşulları en kötü 10 ülke arasında yer alıyor.

Belçika merkezli, dünyanın en büyük sendika birliği ITUC’un endeksine göre, Türkiye dışında Bangladeş, Belarus, Ekvador, Esvatini, Filipinler, Guatemala, Mısır, Myanmar ve Tunus işçi hakları açısından en kötü olan diğer ülkeler. BBC Türkçe’nin aktardığına göre, rapor, Türkiye’de işçilerin hak ve özgürlüklerinin yıllardır aralıksız olarak saldırıya uğradığını ortaya koydu. Rapor, ayrıca Türkiye’de hak ve özgürlüklerin baskı altına alındığını, sendikaların ve üyelerinin sistematik olarak ve asılsız suçlamalarla kovuşturmaya uğradığını ifade etti.

Dünyada hızla geriliyor

ITUC’un raporunda aynı zamanda işverenlerin ‘sendikalaşma girişiminde bulunan işçileri sistematik bir şekilde işten çıkararak sendika düşmanlığı yaptığı’ bilgisine de yer verildi. ITUC Genel Sekreteri Luc Triangle, raporun ardından, “Endeks, 11 yıldır dünyanın her bölgesinde işçi haklarındaki hızlı gerilemeyi gösteriyor” açıklamasında bulundu. Triangle ayrıca ‘işçi haklarına ve emekçilere yönelik amansız bir saldırı olduğunu’ söyledi. Rapora göre geçen yıl Bangladeş, Kolombiya, Guatemala, Honduras, Filipinler ve Güney Kore’de toplam 22 sendikacı öldürüldü. Geçtiğimiz yıl 6 ülkede 22 sendikacı öldürüldü.

Haber Merkezi