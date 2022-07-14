İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete vefat etti

Batı Trakyalı Türk azınlığın ileri gelenlerinden İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete, 57 yaşında vefat etti.

Bir süredir kanser tedavisi gören Mete, sabah saatlerinde İskeçe'deki evinde vefat etti. Mete, 1965'te İskeçe'ye bağlı Yassıören köyünde dünyaya geldi. İlköğrenimini Türkiye'de İstanbul Gaziosmanpaşa Bekirsami Dede İlkokulunda tamamlayan Mete, Gaziosmanpaşa İmam Hatip Lisesini bitirdi. Mete, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesindeki eğitiminin ardından, 1991'de Suudi Arabistan'daki Medine İslam Üniversitesinden mezun oldu. Yüksek öğrenimini Suudi Arabistan'da tamamlayan Mete, Batı Trakya'ya dönerek İskeçe Müftülüğü çatısı altında vaizlik ve Kur'an Kursu öğretmenliği görevlerinde bulundu. Mete, 2000-2007 döneminde kendi köyü Yassıören'de imam olarak görev yaptı. 2007'de İskeçe Müftüsü seçilen Mete, Türk Azınlığı Vaaz ve İrşat Heyeti Asbaşkanı olarak da hizmet verdi. Mete, evli ve üç çocuk babasıydı. AA

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