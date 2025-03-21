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22 MART 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

İsmail Saymaz'a ev hapsi cezası verildi

21 Mart 2025, Cuma 15:00
Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci İsmail Saymaz hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İsmail Saymaz hakkında Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Saymaz'ın savcılıkta ifadesi alındı.

Savcılık, Saymaz'ı hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol kararı verilmesi talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Hakimlik de Saymaz hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol kararı verdi.

Olay

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Gezi Parkı davası hükümlüsü Osman Kavala'nın kendisine ait internet sitesinin hazırlanmasında ve kurmayı planladığı televizyon kanalında rol almasına ilişkin Saymaz ile konuşmaları tespit edilmişti.

Saymaz'ın Gezi Parkı olayları döneminde Can Atalay, Çiğdem Mater Utku, Ayşe Mücella Yapıcı ve Osman Kavala ile yoğun irtibatı olduğu belirlenen soruşturmada, şüphelinin sosyal medya hesaplarında Gezi Parkı olaylarıyla ilgili çok sayıda paylaşımda bulunduğu saptanmıştı.

Soruşturma kapsamında Saymaz'ın, kalkışma olaylarını Türkiye'ye yaymaya çalıştığı, Gezi Parkı olaylarında aktif rol alarak faaliyetlerde bulunduğu, sosyal medyada gerçekle bağdaşmayan bilgiler vererek, vatandaşları kolluk kuvvetlerine karşı kışkırtmaya çalıştığı öne sürülmüştü.

Savcılık, soruşturmadaki tespitler doğrultusunda Saymaz hakkında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmek" suçlamasına ilişkin gözaltı kararı vermişti.

AA

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