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3 EYLÜL 2021 CUMA - YIL: 52

İsrail gerçek mermiyle saldırdı: 1 Filistinli şehit oldu, 15 Filistinli yaralandı

03 Eylül 2021, Cuma 12:23
İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'ne 15 yıldır uygulanan ablukaya karşı sınır bölgesinde gösteri düzenleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 1 kişi vefat etti, 5'i gerçek mermiyle 15 kişi yaralandı.

Filistinli onlarca genç, Gazze'nin doğu sınırında bir araya gelerek İsrail'in yıllardır uyguladığı ablukayı protesto etti. Sınırda meşaleler yakan gençler ayrıca araç lastiklerini ateşe verdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre İsrail askerleri, Filistinli gençlere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Olaylarda Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'ndan 26 yaşındaki Ahmed Mustafa Salih vefat etti, aralarında çocukların da olduğu 15 kişi yaralandı.

Göstericilerden 5'i gerçek mermiyle yaralanırken, 10 kişinin ise şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu veya farklı şekillerde yaralandığı aktarıldı.

"Gece Kargaşa Birimi" adı altında 6 gündür bir araya gelen Filistinli gençler, İsrail'in 15 yıldır devam eden ablukasını protesto için geç saatlerde çeşitli bölgelerdeki sınır şeritlerinde araç lastiği yakıp ses bombası atarak, Yahudi yerleşimleri ve İsrail askerlerini rahatsız etmeyi amaçlıyor.

AA

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