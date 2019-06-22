İstanbul^da otogar ve havalimanlarında seçim yoğunluğu

23 Haziran'da tekrarlanacak olan Büyükşehir Belediyesi seçimleri için tatillerini yarıda keserek İstanbul'a oy kullanmaya gelen vatandaşlar otogar ve havalimanlarında yoğunluk oluşturdu.

İkametlerinin İstanbul'da olması nedeniyle 23 Haziran'da yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde oy kullanacak olan vatandaşlar memleketlerinden geldi. 80 ilden gelen vatandaşlar Esenler otogarında yoğunluk oluşturdu. Artan otobüs seferleri nedeniyle de otogar girişinde zaman zaman otobüs kuyrukları oluştu. Tamamen dolu gelen otobüsler nedeniyle vatandaşlar taksi ve servis bulmakta zorlandı. HAVALİMANLARI DA YOĞUN İstanbul, Sabiha Gökçen havalimanlarında da benzer hareketlilik yaşandı. Sandık başına gitmek üzere şehir dışından tarifeli uçakla havalimanlarına gelen vatandaşlar nedeniyle geliş terminalinde yer alan bagaj bölümünde ve çıkışlarda yoğunluk meydana geldi. Özellikle sabah saatlerinde Antalya, Sivas, Trabzon, Malatya, Diyarbakır ve İzmir'den gelen uçakların dolu olması dikkat çekti.

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