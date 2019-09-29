İstanbul'daki depreme ilişkin Oktay'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul'daki depreme ilişkin, "320 daire hasarlı gözüküyor, bin 895 dairede de az hasar var." bilgisini paylaştı.

"GSM şirketlerinin kapasiteleri artırılacak" Oktay, GSM şirketlerinin kapasitelerinin artırılacağını ifade etti. Fuat Oktay, Kılıçdaroğlu'nun deprem vergileri açıklaması hakkında, "Biz neyle uğraşıyoruz, Sayın Kılıçdaroğlu neyle uğraşıyor? Bu durumlarda gündemi değiştirmekle ilgili çok mahir." şeklinde konuştu. "Afetin yönetimi davet beklemez" Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İmamoğlu'nun toplantıya davet iddiasına ilişkin, "Afetin yönetimi davet beklemez." dedi. Oktay sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Görevinin gereğini yerine getiremeyenler ne yazık ki bunun psikolojik ezikliğiyle farklı şekillerde ya gündem değiştirmeye çalışıyorlar veya sürekli başka şeyler, laf üretmeye çalışıyor. Biz laf değil, iş üretmek için buradayız. İş üretmek isteyen her kim varsa kapımız sonuna kadar açıktır." AA

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