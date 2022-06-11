İtalya'da kaybolan helikopterden kötü haber geldi

İtalya'nın Toskana ile Emilia-Romagna bölgeleri arasında perşembe günü radarda kaybolan, içinde 4'ü Türk toplam 7 kişinin bulunduğu helikopterin kalıntılarına, Apenin Dağları'nda ulaşıldı.

Modena Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İtalyan Hava Kuvvetleri’ne ait bir HH139 helikopterin Toskana ve Emilia Romagna arasındaki Apenin Dağları'ndaki Battisti kamp alanı ile Segheria bölgesi arasındaki kısımda bir helikopter enkazı tespit ettiği bildirildi. Helikopterin kalıntılarında 5 kişinin cesedine ulaşıldığını bildirildi. AA

Okunma Sayısı: 125

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.