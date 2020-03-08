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8 MART 2020 PAZAR - YIL: 51

İyi bir yargı, iyi hâkim ve savcılarla olur

08 Mart 2020, Pazar
SETA Vakfı tarafından yayımlanan raporda, iyi işleyen bir yargı sisteminin hâkim ve savcıların meslekÎ yeterliliklerine bağlı olduğu belirtildi.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından hâkim ve savcıların eğitiminin incelendiği “Hakim ve Cumhuriyet Savcılarının Eğitimi” raporu yayımlandı. SETA’dan yapılan açıklamaya göre, Dursun Ali Demirboğa tarafından kaleme alınan raporda, hakim ve savcı adaylarına yönelik verilen meslekî eğitimler, karşılaştırmalı hukuktaki hâkim ve savcı eğitimleri, 11 ülkenin hâkim ve savcı eğitimi sistemi ele alındı. Hâkim ve cumhuriyet savcılarının eğitiminin kişilerin adalete ulaşmasını sağlamada önemli ve güncel bir etken olduğu belirtilen raporda, güncel bilgiyle donanmış meslek mensuplarının pozitif hukukun uygulanması noktasında oynayacakları rolün yargı sistemine yapılacak en büyük yatırım olacağı aktarıldı.

Adalet mekanizması güvenilir olmalı

Meslek öncesi ve meslek içi eğitimin hâkim ve savcılık mesleği için önemine değinilen raporda, “Adalet sisteminin iyi işlemesini sağlayacak eğitim modeli gerek meslek öncesi gerekse meslek içi eğitim açısından ele alınmalı ve gereksinimler doğrultusunda inşa edilmelidir. Kalite, verimlilik, uzmanlaşma ve güncellik eğitim modelinin temel yapı taşlarını oluşturmalı, bu sayede bireylerin güven duyduğu bir adalet mekanizması oluşturulması amaç edinilmelidir” ifadelerine yer verildi. İyi işleyen bir yargı sisteminin oluşturulmasının, yargı sisteminin insan unsurunu oluşturan hakim ve savcıların mesleki yeterliliklerine bağlı olduğu ve bu yeterliliği sağlayacak en önemli hususun ise eğitim olduğu anlatılan raporda, hukuk devleti ilkesinin gerçekleştirilebilmesi ve kişilerin adalet mekanizmasına olan güvenlerinin artırılmasının en önemli devlet politikalarından olduğu vurgulandı. 

İstanbul- AA

Hukuku üstün tutun, o da sizi korusun

Hukukçular, barolar ve hukuk topluluklarını bir araya getiren IBA-Uluslararası Barolar Birliği (@IBAnews) tarafından yayınlanan #HukukunÜstünlüğü temalı videolardan birisinde “Basın Özgürlüğü” konu edildi. Video, evinde koltuğunda oturan bir aile büyüğünün sansürlenmiş, bazı bölümleri kesilmiş gazete okumasıyla başlıyor ve şu mesajı veriyor: “Hukukun üstünlüğünü zedelendiğine dair en açık işaret basının özgürlüğünü ve bağımsızlığını yitirmesi ile hükümetlerin nelerin yayınlanıp nelerin yayınlanmayacağına karar vermesidir.” Videonun devamında arka fondan bir ses, “Haberlerde ne var, John?” diye sesleniyor. Devamında, bazı haberlerin kesildiği gazeteyi okuyan ‘baba’ “Bilmem?!” diye cevap veriyor ve sansürlenmiş gazete sayfalarını çevirmeye devam ederken “Çoğu kayıp gibi görünüyor?” diye eşine sesleniyor. Sonra da gazetenin son safyasına bakıp, “Neyse boş ver, futbol sonuçları hâlâ burada” diyerek ayak ayak üstüne atıyor. Video, “O halde, hukukun üstünlüğünü yıpratacak her türlü girişime karşı dikkatli olun, çünkü hukukun üstünlüğünü görürseniz, o da sizi gözetir” mesajıyla bitiyor.

İstanbul - Yeni Asya

Etiketler: yargı, hakim, savcı
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