"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 HAZİRAN 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Kademeli olarak 40 ülkeye uçak seferleri başlıyor

04 Haziran 2020, Perşembe 13:00
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, 10 Haziran'dan itibaren kademeli olarak 40 ülkeye uçak seferlerini başlatmayı planladıklarını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede dünyanın diğer ülkelerine kıyasla başarıyla atlatan Türkiye'nin "yeni normalleşme" çerçevesinde adımlarını teker teker hayata geçirdiğini aktardı.

Salgınla mücadele tedbirlerinin en üst seviyede alınarak 1 Haziran'da iç hat uçuşlarının başlatıldığını ve dış hat uçuşları konusunda da 92 ülke nezdinde girişimlere başlandığına dikkati çeken Karaismailoğlu, "10 Haziran'dan itibaren kademeli olarak 40 ayrı ülkeye uçak seferlerini başlatmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı. 

Dış hat uçuşlarının karşılıklı açılmasıyla ilgili ilk aşamada 15 ülkeyle ön mutabakat yapıldığını belirten Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi:

"Dış hat uçuşlar için 92 ülkeyle iş birliğimiz devam ediyor. Kuruluşlar ve muhatap ülkelerle uçuşların emniyetli bir şekilde yapılması noktasında görüşüyoruz. Halihazırda dış hat uçuşlarının karşılıklı açılması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Avusturya, Litvanya, Sırbistan, Kazakistan, Arnavutluk, Beyaz Rusya (Belarus), Birleşik Arap Emirlikleri, Moldova, Özbekistan, Ukrayna, Fas, Ürdün, Sudan ve İtalya ile mutabakat sağladık." 

Salgın döneminde dünyanın bütün ülkelerinde benzer tedbirler alındığını hatırlatan Karaismailoğlu, "Ülkeler dış hat uçuşlarını azaltarak hatta kapatarak salgını önleme çabasına girişti. Ancak tüm dünyada mücadelede önemli bir eşiği geride bıraktığımızı düşünüyoruz. Artık küresel olarak bağlarımıza, ticaretimize devam etmek durumundayız. Yeniden 'bismillah' diyoruz. Yola çıkıyoruz." değerlendirmesinde bulundu. 

Karaismailoğlu, 10 Haziran'dan itibaren kademeli olarak başlatılacak dış hat uçuşlarını ise şöyle sıraladı:

"10 Haziran'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bahreyn, Bulgaristan, Katar, Yunanistan; 15 Haziran'da Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Çek Cumhuriyeti (Çekya), Hırvatistan, Hong Kong, İsviçre, Japonya, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Singapur, Slovenya, Tacikistan; 20 Haziran'da Hollanda, Kazakistan; 22 Haziran tarihi itibariyle Arnavutluk, Bosna Hersek, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Güney Kore, İrlanda, Karadağ, Kırgızistan, Letonya, Lüksemburg, Norveç, Slovakya; 25 Haziran'da Belçika."

 

Tedbirlere uyum çok önemli

Dış hat uçuşlarının yeniden başlatılması konusunda Sağlık, Dışişleri, Kültür ve Turizm bakanlıklarıyla yoğun iş birliği içinde bulunduklarına dikkati çeken Karaismailoğlu, uçuşlarda vatandaşların sağlığının ön planda tutulacağını ve uygulanacak tedbirlerin öneminin hayati olduğunu bildirdi.

Karaismailoğlu, Sağlık Bakanlığınca 20 Mayıs'ta alınan karar çerçevesinde yurt dışından planlı uçuşlarla ülkeye gelen vatandaşların 14 günlük izolasyonlarının, havalimanlarında yapılan muayeneleri sonrasında, kendi evlerinde yapılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, yurt dışından planlı uçuşlarla yeni gelecek kişilerin havalimanı içinde belirlenen alanlarda muayeneleri yapılacak ve semptomları değerlendirilecek. Muayene yapılan kişilerin iletişim ve adres bilgileri Halk Sağlığı Yönetim Sistemi'ne (HSYS) sınır girişi bölümünde kayıt altına alınacak. Havalimanında yapılan muayeneleri sırasında semptom yönünden şüpheli görülen kişiler, havalimanlarında izolasyon alanına alınacak ve 112 aracılığıyla ilgili şehirlerin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenen hastaneye yönlendirilecek. Yapılan değerlendirmede herhangi bir semptom belirlenemeyen kişilere onam formları imzalatılacak ve kendi imkanlarıyla evlerine ulaşmaları, kendi evlerinde 14 günlük izolasyonları sağlanacak. Bu süre zarfında da aile hekimleri tarafından izlemleri yapılacak. 'Evde Kovid-19 Hastası/Temaslısı İzlem (Karantina) Bilgilendirme ve Onam Formu'nun da doldurulması gerekecek."

Havalimanlarında yolculara uygulanacak testlerin, ücret durumu ve sonuçları pozitif çıkan yolculara ilişkin işlemler ve süreçler Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüklerinin koordinasyonunda gerçekleştirileceğini belirten Karaismailoğlu, ülke olarak küresel salgına karşı verilen milli mücadelenin takdire şayan olduğunu vurguladı.

AA

Okunma Sayısı: 382
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hafter cephesinden ateşkes çağrısı, Libya hükümetinden ilk tepki

    Endonezya'da endişelendiren vaka artışı

    ABD'de son 24 saatte 41 bin 927 yeni vaka!

    Ahmet Davutoğlu: Hiçbir partiye ön yargılı yaklaşmayız

    Michael Jordan ırkçılıkla mücadele için 100 milyon dolar bağışladı

    Ziya Selçuk'tan 'uzaktan eğitim' açıklaması

    İstanbul'da uzun süre sonra kısıtlama olmayan ilk hafta sonu

    Libya ordusundan yeni operasyon

    İran'da koronavirüs nedeniyle 75 ölüm daha

    G20, koronavirüsle mücadele için 21 milyar dolar aktaracak

    Dünya genelinde koronavirüse yakalanan kişi sayısı 6 milyon 860 bini aştı

    Trump, Washington Belediye Başkanına yüklendi

    Toyota Türkiye'de 800 kişiye ilave istihdam sağlayacak

    Almanya'daki 10 bine yakın ABD askeri geri çekilecek

    Libya'ya yönelik silah ambargosu 1 yıl uzatıldı

    Trump'tan aşı açıklaması

    Afrika'da koronavirüs nedeniyle 159 ölüm daha

    Doğal gaz ithalatı geçen yıl yüzde 10 düşüş gösterdi

    Afganistan'da bombalı saldırı: 11 polis öldü

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ayasofya...
    Genel

    Hukukta keyfilik son bulsun
    Ahmet BATTAL

    Dindar kılıklı otokrat iktidar ve Ayasofya
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Şimdiye kadar niye dinlemediniz?
    Cevher İLHAN

    Hangi aile “19 bin 249 lira destek” aldı?
    Osman ZENGİN

    “Kutlular, aynı kaptan yemek yedirmiyor.”
    Sebahattin YAŞAR

    Ehl-i imanın yanlışı yüzünden zarar İslâm’a geliyorsa
    Genel

    Yasakta ‘tek adamlık’ tartışması
    Genel

    Musîbetler duâ ve ibadet vakitleridir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.