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Kamu hekimleri: Geçinemiyoruz

02 Ekim 2021, Cumartesi 22:35
Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) 81 ilden 6 bin 178 hekimle yaptığı ankete göre, kamu hekimleri geçinemiyor. Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı sağlık çalışanlarının haklarının giderek geriletildiğini söyledi.

TTB Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, 175 bin hekim adına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yla görüşme talep ettiklerini söyledi. Hekimler taleplerinin karşılanmaması halinde greve kadar varan eylem süreci başlatacak. İstanbul Tabip Odası’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Prof. Dr. Fincancı, uygulanan politikalarla halk sağlığının yok sayılırken, sağlık çalışanlarının haklarının da giderek geriletildiğini söyledi.

Hekimlerin ekonomik ve özlük haklarının her geçen yıl azaldığını belirten Fincancı, anketten aşağıdaki verileri paylaştı: “Hekimlerin yüzde 45’inin aylık geliri yetmiyor. Yüzde 76’sı pandemi ek ödemesi almıyor. Yüzde 90’ına göre performansa dayalı ek ödeme sistemi adaletsiz. Yüzde 92’si geçtiğimiz sene TBMM’de kabul edilen, sağlıkta şiddetle ilgili son yasal düzenlemenin etkili olmadığını düşünüyor. Yüzde 84’ü daha önce hasta veya yakını tarafından sözel ve fiziksel şiddete uğradığını belirtiyor. Yüzde 68’i çalışma şartlarının yoğunluğu nedeniyle hastalarıyla yeterli ve uygun şekilde ilgilenemediğini düşünüyor. Yüzde 72’si çalışma ortamının pandemi koşullarına uygun olmadığını düşünüyor.”

18 ayda 8 binden fazla hekim istifa etti

Uzun zamandır çalışma şartları, ücretlendirme, özlük hakları konusundaki sorunları dillendirmelerinin cevapsız kaldığını belirten Fincancı, bunun emeklilik, istifa, hekim göçü, tükenmişlik, hastalık, intihar, hekime yönelik şiddetle yol açtığını söyledi. Diken’deki habere göre Fincancı, şöyle devam etti: “2020 yılında, 12 bine yakın beyaz kod verilen sağlıkta şiddet olayı yaşandı. Bakan Koca 2020 yılının ilk altı aylık süresi zarfında 2 bin 412 doktorun istifa ettiğini, 522 doktorun özel hastanelere geçiş yaptığını açıklasa da resmî olmayan bilgilere göre 18 ayda 8 binin üzerinde hekim istifası olduğu birliğimize iletildi. Yurtdışında çalışmak için birliğimizden talep edilen iyi hal belgesi yılda 900’lere 1000’lere ulaştı. Ayda yaklaşık 80 hekim bu ülkede hekimlik yapmak yerine yurtdışında göçmen doktor olmayı tercih ediyor.”

Sağlık hizmetleri yeniden inşa edilmeli

Fincancı, öncelikli ve âcil taleplerini şöyle sıraladı: Sağlıkta özelleştirmeci, piyasacı politikalar durdurulmalı, sağlık hizmetleri toplumcu bir anlayışla yeniden inşa edilmelidir. Güvencesiz, gerçekdışı bahanelerle işimizden edildiğimiz ve köleliği dayatan çalışma şartlarına son verilmeli, güvenceli çalışma esas olmalıdır. İşyerlerimiz alanın uzmanları ile görüşülerek güvenli, sağlıklı çalışma ortamları haline getirilmelidir. Temel ücretlerimiz TTB’nin görüş ve önerileri çerçevesinde belirlenmeli, emekliliğe de yansıyacak yaşanabilir ödeme sağlanmalıdır. Covid-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası çıkarılmalıdır. Pandemi süresince çalıştığımız her yıl için derhal 120 gün fiilî hizmet süresi zammı verilmelidir.

Etiketler: kamu hekimleri
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