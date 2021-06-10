Kanal’a 10’dan fazla iptal dâvâsı açıldı

Denizlerdeki canlı yaşamını ve ekolojik dengeyi tehdit eden müsilajın, Marmara Denizi’ndeki bütün sahillerde yoğunluğunu arttırmasına rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ilk temelin Haziran sonunda atılacağını açıkladığı Kanal İstanbul projesinde, bir yavaşlama görülmüyor.

Kanal İstanbul inşaatında ilk temelin, 26 Haziran Cumartesi günü, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla atılacağı duyurulmuştu. VOA’nın haberine göre, Kanal İstanbul’un yapımına itiraz için 2019 yılının son günlerinde düzenlenen kampanyayla, 100 binden fazla dilekçe verildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, TEMA Vakfı, Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği’nin açmış olduğu 10’dan fazla, Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) raporu ve imar planı iptal dâvâları, henüz sonuçlanmış değil. Kanal İstanbul çevresindeki arazilere yatırım yapan uluslar arası şirketlerin Körfez bölgesinden olduğu biliniyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 25 Aralık 2019’da yaptığı açıklamada, Kanal İstanbul projesinin hazırlandığı bölgede, son sekiz yılda 30 milyon metrekare alanın el değiştirdiğini, en büyük alıcıların üç Arap şirketi olduğunu söyledi.

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