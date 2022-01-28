Kar yağışı depreme hazır olmadığımızı gösterdi

İstanbul Milletvekili Oya Ersoy; yoğun kar yağışı ile İstanbul’da şehrin adeta felç olmasının ardından İstanbul Depremi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ve bu zamana kadar alınan önlemlerin ne aşamada olduğunun araştırılması için önerge sundu.

Ersoy; kar yağışının ardından bile İstanbul gibi bir mega kente girişlerin durdurulmuş olmasının İstanbul Depremi’nin ardından, önlemler alınmadığı durumda daha ciddî sorunlar yaşanacağını belirtti. Yoğun kar yağışı karşısında İstanbul’da hayatın felç olması ve yurttaşların yaşadığı mağduriyet göz önünde alındığında, önceden alınması gereken tedbirlerin, eksikliklerin ve sorumluların tesbiti, bundan sonra özellikle büyük İstanbul Depremi başta olmak üzere olası yaşanacak afetlere karşı gerekli tedbirlerin baştan alınması ve yerel yönetimler, merkezi idare ve muhtarlıklar, sivil toplum örgütleri arasında koordinasyon ve işbölümünün sağlanması ve yapılması gerekenlerin tesbitinin araştırılması amacıyla Meclis Araştırması açılmasını istenilen önergenin gerekçesinde, “Kar yağışının ardından bile İstanbul gibi bir mega kente girişlerin durdurulmuş olması İstanbul Depremi’nin ardından neler yaşanacağını göstermektedir. Kuzey Anadolu Fay hattı üzerinde bulunan ve kentleşmenin kıyılarda yoğunlaştığı İstanbul için yaklaşık 7 şiddetinde bir deprem önlem alınmadığı durumda ciddî yıkımlara ve can kayıplarına sebep olacaktır” denildi. Ankara - Recep Gören

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