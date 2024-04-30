Mülakatsız atamayla göreve hazırız

Atama bekleyen öğretmenler Ankara Ulus Meydanı’nda sağanak yağmur altında “mülakatsız 68 bin atama” talebiyle eylem yaptı.

Öğretmenler, “Alanında yetkin olmayan 85 bin ücretli öğretmen çalıştırmak yerine, atanmayı bekleyen 572 bin öğretmen ordusu olarak aldığımız 2023 KPSS puanı ve sıralamalarımızla mülakatsız 68 bin öğretmen atamasının yapılmasıyla birlikte görevimizi yurdun her bir köşesinde icra etmeye hazırız” mesajı verdi. Atama bekleyen fizik öğretmeni Canan Çakır, öğretmenlerin taleplerini şöyle anlattı: “Bugün Ankara, ataması yapılmayan öğretmenlerin problemini bu meydanda artık duymak zorunda kalacak. Aylarca yaşamış olduğumuz mağduriyetin, sıkıntıların, bir umutla bekleyiş içerisine girişlerin ve verilmiş olan sözlerin tutulmamasının sesini ve gücünü bugün bu meydanlarda görecek. Biz aylardır bu meydanlarda, sosyal medya hesapları üzerinde çok şey konuştuk. Kamuoyuna çok şey anlatmaya çalıştık. Sayın Yusuf Tekin’e çok sözler söyledik. Ama ne yazık ki dinlenmedik.”

Ankara - Anka