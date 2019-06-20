Kardeş Eli Derneği yardımları ihtiyaç sahipleri ile buluşturdu

Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği, dünyanın birçok bölgesinde ihtiyaç sahiplerinin Ramazan ve Bayram sevincini yaşaması için çalışmalarda bulundu.

Kardeş Eli Derneği, hayırseverlerin bağışlarıyla, başta Türkiye olmak üzere, Asya kıtasında; Arakan, Yemen, Suriye, Kudüs, Gazze ve Afrika kıtasında; Sudan, Burkina Faso, Mali, Uganda bölgelerinde çalışmalar gerçekleştirdi.

Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği İftar organizasyonları, su dağıtımı ve su kuyusu açılışları, İhtiyaç sahibi ailelere erzak dağıtımı, yetim çocuklar için yardım faaliyetleri gerçekleştirdi.

Çalışmalar hakkında bilgiler veren yetkililer; ‘’Bizlere bu çalışmalarda zekât, fitre, fidye ve sadakalarıyla destek veren, başta Türk halkı olmak üzere tüm hayırseverlere, mazlumlar ve ihtiyaç sahipleri adına teşekkür ediyoruz. Sizlerin sayesinde açlıktan uyuyamayan çocuklar uyudu, açlıktan bebeğini emziremeyen anneler bebeklerini emzirdi, açlıktan dik duramayan babalar evlerine ekmek götürdü.’’ dedi.

Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği, Yapraklar ile yaşam mücadelesi veren Yemen de, bombardıman altındaki Gazze de, Afrika ve birçok bölgedeki çalışmalarında hayırseverlerin yardımlarını ihtiyaç sahipleri ile buluşturuyor.

Asya ve Afrika'da su kuyuları açıldı

Asya kıtasında Arakan, Bangladeş, Sri Lanka ve Afrika kıtasında ise Mali, Uganda, Kamerun, Burundi, Somali, Etiyopya, Gana, Benin, Zimbabwe, Çad, Zambiya ülkelerinde ‘’313 Köye 313 Su kuyusu’’ projesi kapsamında çalışmalar gerçekleştiren dernek, çalışmanın tüm hızıyla devam ettiğini ve sene sonuna kadar tamamlanacağının müjdesini verdi.