Karikatür sanatçısı Latif Demirci vefat etti

Karikatür sanatçısı Latif Demirci, 61 yaşında vefat etti. Kısa bir süre önce kalp ameliyatı geçiren Demirci’nin evde düştüğü ve kaldırıldığı hastanede vefat ettiği belirtildi.

Hürriyet Kitap Sanat, Demirci’nin ölüm haberini şu sözlerle duyurdu: ”Gazetemizin usta çizeri sevgili Latif Demirci’yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hayata, gündeme zekice bir mizahla baktığı tüm çizgileri bizimle…” Nokta, Panorama, Gazete Pazar, Söz gibi yayınların da kadrolarında yer alan Demirci, uzun süre Hürriyet gazetesi için çalıştı. 2018 yılında Hürriyet’ten fiilen ayrıldı.

Okunma Sayısı: 347

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.