Kavakçı’nın İBB’ye hizmet borcu var

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan’ın İBB’ye hizmet borcu olduğunu söyledi.

İmamoğlu, Kavakçı’nın Metro A.Ş.’den maaş aldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. İmamoğlu, “Ravza Kavakçı elektrik mezunuyken, Metro AŞ tarafından ABD’ye siyaset doktorası yapması için gönderilmiş. Buna karşılık 4 yıl 11 ay mecburi hizmet tanımlanmış, ama bunu tamamlayamadan milletvekili olmuş. Dolayısıyla şu an kuruma bu anlamda bir borcu var. Sözleşme gereği hizmet etmesi gereken dönemi, kuruma hizmet olarak verememiş” ifadesini kullandı.

Gazete Duvar’ın haberine göre, İmamoğlu, ulaşımla ilgili bir kurumun siyaset doktorası için bir çalışanına 5 yıla yakın burs sağlaması ve ABD’ye göndermesinin anlamlı bulmadığını söyledi.