Kavala'nın avukatları: AİHM kararlarına uyulsun

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), iş insanı Osman Kavala ile ilgili tutuklama ve tutuklamaya itirazların reddi kararlarının talep edilmesi ile ilgili olarak bir açıklama yaptı.

HSK Başkanvekili ve İkinci Daire Başkanı Mehmet Yılmaz tarafından yapılan açıklamada, “Sosyal medyanın gündemini meşgul eden evrak, tek bir olayla ve dosya ile sınırlı olmayıp, genel ve rutin bir terfi mutfak çalışmasının sonucudur ve bu niteliği gereği Yargı Reformu çalışmaları kapsamında 2019 yılında gerçekleşen ilke kararı hükümlerinin bir gereğidir” denildi. Açıklama, “Kamuoyundaki bilgi eksikliğinden kaynaklanan hatalı değerlendirmeleri önlemek adına saygı ile duyurulur” ifadeleriyle sona erdi. Açıklamanın ardından Kavala’nın avukatı Deniz Tolga Aytöre, AİHM ve Bakanlar Komitesi kararlarına uyulması çağrısıyla Kavala hakkında tahliye talebinde bulunduklarını açıkladı. BBC Türkçe’ye konuşan Aytöre, HSK’nın yazısının içeriğinde bulunan “AİHM kararlarına uyulması konusundaki hassasiyetin” kendileri açısından da vazgeçilmez olduğunu söyledi. 3 yıldan uzun süredir tutuklu Gezi Parkı Dâvâsı’nda tutuklu yargılanan Kavala, 18 Şubat’ta beraat etmiş fakat serbest kalmadan, iddianamesi mahkemeye gönderilen soruşturma kapsamında yeniden tutuklanmıştı. 3 yıldan uzun süredir tutuklu bulunan Osman Kavala hakkında 8 Ekim’de ikinci bir iddianame hazırlanmıştı.

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