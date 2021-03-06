Kayyım rektöre OHAL tepkisi

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri AKP’li Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasına yönelik protestolarını 9. haftada sürdürdü.

Rektörlük binasına sırtını dönen öğretim üyeleri, daha sonra bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada, “Atanmış rektörün, seçimle belirlediğimiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne 1 Mart Pazartesi günü vekaleten rektör yardımcısı Profesör Naci İnci’yi atadığını öğrendik. Aynı gün rektörlükten ‘Bilgilendirme’ adı altında, üniversitemizde adeta olağanüstü hâl ilan eden bir mesaj aldık. Üniversite yönetimiyle ilgili tüm seçimleri askıya aldığını ilân eden bu mesaj, tehditkâr içeriği ve ithamkâr üslûbu ile bir muhtıra niteliğindedir. (…) Rektör ataması ile başlayan ve zararları artarak devam eden müdahale ve baskılara boyun eğmeyeceğiz. Atanmış Rektör Melih Bulu, Rektör Yardımcıları Gürkan Kumbaroğlu, Naci İnci ve atanmış Hukuk Fakültesi Dekanı Selami Kuran’ın istifasını bir kez daha talep ediyoruz. Tutuklu ve ev hapsinde bulunan öğrencilerin derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Kabul etmiyoruz! Vazgeçmiyoruz!” denildi.