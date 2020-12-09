KHK’lı vekile komisyondan red

KHK ile ihraç edilen bir doktor olan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun OHAL Komisyonu’na yaptığı başvuru 710 gün sonra reddedildi.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu Meclis’te basın toplantısı düzenledi. 679 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 6 Ocak 2017 tarihinde ihraç edildikten sonra OHAL İnceleme Komisyonu’na başvuru yaptığını anlatan Gergerlioğlu, “OHAL Komisyonu’na bu haksız, hukuksuz ihraçtan sonra başvuru yaptık ve yıllardır bu başvurunun sonucunu bekliyoruz. Yaklaşık 4 yıl sonra sonuç açıklandı. Başvurumun ret ile sonuçlandığı tarafıma tebliğ edildi” dedi. Gazete Duvar’ın haberine göre, Gergerlioğlu, “Komisyon üyeleri üzerlerindeki yargı zırhı kalktığında bu kararlarının hesabını verecek” ifadelerini kullandı.

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