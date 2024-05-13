Yargıtay’da kriz sürüyor

Yargıtay Başkanlığı için bugün yapılan 36’ncı tur seçiminden de sonuç alınamadı. Oylamada, Ömer Kerkez 169 oy alırken, mevcut Başkan Mehmet Akarca, 111 oyda kaldı.

Seçime bugün devam edilecek. Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle, 25 Mart’tan bu yana Yargıtay Büyük Genel Kurulunca başkanlık seçimi yapılıyor. Dört yıl boyunca görev yapacak yeni başkanı belirlemek için yapılan seçimlerde, ilk 35 turda Yargıtay Başkanı Akarca, 3. Hukuk Dairesi BaşkanıÖmer Kerkez ve 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk yarıştı. Seçimlerde şu ana kadar hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı. Yargıtay Başkanlığı için aday olan Muhsin Şentürk, birinci başkanlık adaylığından çekildiğini açıkladı. Üyelere gönderdiği mesajda, “Süreçte oluşan tıkanmanın giderilmesi ve Yargıtayımızın kurumsal itibarının korunması amacıyla birinci başkanlık adaylığından çekiliyorum” ifadesini kullanan Şentürk, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına adaylığını açıkladı. Ankara - Anka

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