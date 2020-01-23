Kılıçdaroğlu’na saldırı dâvâsı Mart’ta görülecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Çubuk’taki şehit cenazesinde yaşanan saldırıyla ilgili yargılanan 36 sanık 30 Mart 2020’de hâkim karşısına çıkacak.

Çubuk 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek dâvânın ilk duruşması, Çubuk Adliyesi’nde saat 09.30’da başlayacak. Davada Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra Yıldırım Kaya, Murat Emir, Deniz Demir, Barış Bozkurt, Kenan Nuhut ve Cahit Yetişir ile CHP müşteki, Aytuğ Kaan Gök ve Remzi Kaygusuz da mağdurlar arasında yer alıyor. Kemal Kılıçdaroğlu’na yumruk atan Osman Sarıgün’ün “kamu görevlisini kasten yaralamak” ve “kamu görevlisine alenen hakaret” suçlarından 1 yıl 8 aydan 3 yıl 10 aya kadar hapsi isteniyor. Ankara - aa

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