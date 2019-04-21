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Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya ilişkin TBMM Başkanı Şentop'tan açıklama

21 Nisan 2019, Pazar 15:09
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı'nın cenaze namazının ardından bir grup tarafından protesto edilerek saldırıya uğradı.

Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde saldırı: Ankara Valiliği'nden ilk açıklama...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'daki temasları sırasında, gazetecilerin Kılıçdaroğlu'na saldırıya ilişkin soruları üzerine, siyasette farklı görüş ve tartışmalar olabileceğini fakat bunların hepsinin sözle ve fikirle yapılması gerektiğini söyledi.

Bu tür hadiselerin siyasetçilere ve kimseye karşı yapılmaması gerektiğini vurgulayan Şentop, "Bunu yapanların bir provokasyon içerisinde olduklarını düşünüyorum. Arkasındaki planlamanın da ortaya çıkarılması gerektiği kanaatindeyim. En kısa zamanda bunu temenni ediyorum." diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Akar Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu eve geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu eve geldi. Akar, çevrede toplanan vatandaşlara sakin olmaları çağrısında bulundu.

Zırhlı araçla evden çıkarıldı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Çubuk ilçesinde güvenlik amacıyla tutulduğu evden zırhlı araçla çıkarıldı.

Ankara Valisi Şahin: Tüm güvenlik tedbirleri alındı

Ankara Valisi Vasip Şahin, yaptığı açıklamada, "Kılıçdaroğlu ile ilgili tüm güvenlik tedbirleri alındı. Takviye kuvvetler yönlendirildi, bir güvenlik sorunu şu anda yok." dedi.

Şahin, Kılıçdaroğlu'nun sağlığıyla ilgili herhangi bir problem olmadığını söyledi.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada da CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Çubuk ilçesindeki şehit cenazesinde saldırıya uğramasıyla ilgili olayın sorumluları hakkında yasal işlemlere başlanıldığı bildirildi.

Soruşturma başlatıldı

Bu arada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun uğradığı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA

Etiketler: kılıçdaroğlu, şentop
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