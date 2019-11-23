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23 KASIM 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Seninle her yerde tartışırım

23 Kasım 2019, Cumartesi 18:00
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açıklamalarda bulunuyor.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"CHP örgütlerine yönelik ciddi kumpaslar var. CHP'yi nasıl geriletiriz diye kumpaslar kuruluyor. Erdoğan geldi İzmir'e bir sürü laflar etti. Ben Cumhurbaşkanlığını ortaya koyuyorum, sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun diyor bana. Erdoğan'la her yerde her ortamda tartışmaya hazırım. İstediğin televizyona gelmeye hazırım. Kumpaslara izin vermeyeceğiz."

"Bu sürecin olumsuz olması için ellerinden gelen herşeyi yapacaklar. Sandalye atacak, yumruk atacak adam bulacaklar. Kim sandalye atarsa, yumruk atarsa yakasından yakalayın dışarı atın. O kişi CHP'li değil Saray'ın adamıdır."

"Havuz medyasına sesleniyorum, sizin benim nezdimde toplu iğne kadar değeriniz yoktur. Siz halkı aydınlatmak için değil, köreltmek için görev yapıyorsunuz. Doğruları yazmıyorsunuz, doğruların arkasında gitmiyorsunuz. On binlerce çocuk yatağa aç giriyor. Aylık geliri 663 liranın altında olan 8,5 milyon insan var. 17 yıldır ne yapıyor bunlar? 17 yıldır köşeyi döndüler, ceplerini doldurdular, 7 sülalelerini zengin ettiler. Bu halk ne olacak? Ben söyleyince kızıyorlar, Bay Kemal diyorlar. Bay Kemal'lerin tamamı onurlu insanlardır. Haram yemez, kul hakkı yemez.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söylüyorum, başkasının önünde konuşmak kolay, iftira atmak kolay. Senin bir sürü televizyonun var ister ordunla gel, söz veriyorum yalnız başına gideceğim. Kendine güveniyorsan gelirsin. Seni gayet iyi tanıyorum. Seni de yakınlarını da tanıyorum, kul hakkı yiyenleri de tanıyorum.

"Sen bana 10 soru soracaksın ben de sona 10 soru soracağım, sen bana 5 soru soracaksın ben sana 5 soru soracağım. Sadece bu değil tank paleti de soracağım. Katar ordusuna bunu kim peşkeş çekti.

"Onlar namus ve şeref üzerine yemin ederken bir ayaklarını kaldırırlar, biz elimizi kalbimize koyarız, Allah'tan korkarız, yalan söylemeyiz. 15 Temmuz şehitleri için para topladılar, nerede bu para? Bilen var mı? Ben bunları dile getirdiğim için her türlü numarayı yapıyorlar, bunları ortaya çıkarmak benim görevim olacak hiç merak etmeyin.

"Beyler rahatsız olabilirler, saraylarında oturuyorlar. Saraydan Türkiye'ye bakıyorlar, onlara göre memlekette hiç işsiz yok, herkesin huzuru yerinde. Öylke bir Türkiye yok, öyle bir gerçek yok. Çok daha farklı, çok daha acı. Bir defa daha ifade edeyim, sizin hakkınızı hukukunuzu sonuna kadar biz savunacağız, bu benim namus borcumdur.

"Bir daha söyleyeyim, senin televizyon kanalında -dünya kadar televizyonları var-, bu konuyu görüşmek tartışmak istiyorsan, vallahi yalnız geleceğim korkma, geldiğimde rahat uyumayacaksın biliyorum, ben tüyü bitmemiş yetimin hakkını savunmak zorundayım. Ben kimsenin arasında ayrım yapmam, benim inancımda, insanlığımda, topluma saygı duymamda var. Her türlü iftira olabilir, hiç umrumda değil. Verilmeyecek hesabımız yok. Araştırıyorlar bürokrasiden beri. Toplu iğne ucu kadar bir şey bulamazsın kardeşim, sülalemizi araştırdın sülalemizi."

Etiketler: Kılıçdaroğlu, Erdoğan, gözdağı
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