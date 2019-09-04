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Kılıçdaroğlu: Terörü besleyecek siyasetten kaçınmamız lazım

04 Eylül 2019, Çarşamba 13:26
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Diyarbakır, Van ve Mardin belediyelerine atanan kayyumların en çok PKK’nın işine yarayacağı görüşünü dile getirirken teröre karşı ortak ortak mücadele çağrısında bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk'te yayınlanan 'Teke Tek' programına katıldı. Fatih Altaylı'nın sorularını cevaplayan Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Diyarbakır ziyareti ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Ziyaretin genel merkez bilgisi dahilinde gerçekleştiğini vurgulayan CHP lideri, şunları söyledi:

Batman'a gitmişken Diyarbakır'a uğramaması ayıp olurdu. Hem de kayyum atanan, haksız bir şekilde görevden alınan bir kişiyi görmezden geleceksiniz. Bu doğru değil, siyaseten de vicdanen de doğru değil. HDP bizim siyaseten rakibimiz. Ancak bir kişi haksızlığa uğruyorsa, demokrasi sekteye uğruyorsa siz herkes için demokrasi isteyeceksiniz. Gidiyor savcıdan 'temiz kağıdı' alıyor. YSK 'Seçime girebilirsin' diyor. Mazbatasını alıyor, görevine başlıyor. Sonra görevden alınıyorlar. Milletvekilliği döneminden kalma bir soruşturma için. Bunun demokrasiyle, hukukla ne alakası var?

Fatih Altaylı bu sözlerin ardından "Vatandaşlar, 'Bunlar belediyenin imkanlarını dağa gönderiyor' diye görüyor" yorumunu yaptı.

Kılıçdaroğlu da şu karşılığı verdi:

Bunu birisi söylüyor, görevden alanlar söylüyor. Ben devletin pek çok alanında çalıştım. Bir belediye başkanı terör örgütüne parasal anlamda destek veriyorsa ve siz saptayamıyorsanız siz devlet değilsiniz. Saptıyorsanız suç üstü yapın kardeşim.

Kılıçdaroğlu ayrıca "Bu kayyumlar en çok PKK'nın işine yarar" görüşünü de dile getirdi ve şunları söyledi:

"İster kurum, ister parti, ister şahıs olsun. Teröre karşı ortak mücadele, ortak duruş sergilemek durumundayız. Bu ülke terörden çok çekti. Bu duruşu hepimizin sergilemesi lazım. HDP'nin PKK ile arasına mesafe koyması lazım. Terörü besleyecek siyasetten kaçınmamız lazım. Bu bizim tarihsel sorumluluğumuz.

Etiketler: Kemal kılıçdaroğlu, CHP, kayyum, belediye, HDP
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