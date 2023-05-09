Kim zulme uğradıysa yanındayım

Kılıçdaroğlu, “Kim haksızlığa, zulme uğradıysa onun yanında olacağım” dedi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana’da miting düzenledi. Bir kişinin taşıdığı dövizi okuyarak “KHK’lıların sorununu çözeceğim, onun sözünü verdim, hiç endişe etmeyin” ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, “Kim haksızlığa, zulme uğradıysa, oy versin veya vermesin haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Benim felsefem bu. Kim haksızlığa uğradıysa onun yanında olacağım” dedi.

Kul hakkı yiyenlere oy vermeyin

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Bay Kemal kul hakkı yemez ve kul hakkı yedirmez. Şimdi Allah aşkına, Cumhur İttifakı’ndaki genel başkanlardan birisi çıkıp biz kul hakkı yemeyiz ve kul hakkı yedirmeyiz diye bir şey söyleyebilir mi? Niye söyleyemiyor? O zaman ben bütün mütedeyyin kardeşlerime seslenmek isterim; kul hakkı yemek en büyük günahsa, en büyük günaha ortak olma kardeşim. Kul hakkı yiyenlere, giderken sandığa elini vicdanına koy ve oyunu ona göre kullan. Yeter artık, yiye yiye bitiremediler, Türkiye’yi tükettiler. Kim kul hakkı yediyse hesabını verecektir. Hiç endişe etmeyin.”“Birleşe birleşe kazanacağız. Değil mi?” diyen Kılıçdaroğlu, “Birleşe birleşe kazanacağız. Oylarımızı bölmeyeceğiz. Sandığa gideceğiz ve birleşe birleşe kazanacağız. Biz, 6 partinin lideri bir aradayız. Tek arzumuz var Türkiye’nin huzura kavuşması. Tek arzumuz var, Türkiye’ye demokrasinin gelmesi. Gençler bir tweet attığında anneleri, babaları hemen uyarıyorlar. Aman ha sakın yapma ya başın belaya girerse ya seni alır götürürlerse diye. Gençler size sözüm var Allah nasip eder Cumhurbaşkanı olduğumda en rahat benim aleyhime tweet atabilirsiniz. En rahat beni eleştirebilirsiniz. Bunun sözünü veriyorum size. Size demokrasiyi, özgürlüğü, ekmeği, aşı, işi getireceğim. Yolsuzluk yapanların da burnundan fitil fitil getireceğim” ifadelerini kullandı.

Asla kazanımlara dokunmayız



Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabında, AKP’nin 7 Mayıs’ta İstanbul’da düzenlediği mitingde Kılıçdaroğlu’nun mutfakta resminin yer aldığı ve “Karı gibi mutfaktan çıkmayan değil, arı gibi çalışan lider istiyoruz” yazılı parkantın videosunu paylaşarak tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu’nun paylaşımını alıntılayarak evine misafir ettiği İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in eşi Tuncer Akşener ile birlikte çay koyarken çekilmiş fotoğrafını yayınladı. Kılıçdaroğlu, paylaşımında, “Biz, hayatı paylaşmaktan gurur duyarız. Alın şimdi bu fotoğrafı pankartınıza koyun. Sevgili genç mütedeyyin kadınlar; size aylarca ‘kazanımlarınızı kaybedersiniz’ propagandası yapanlar, tüm haklarınızı 3-5 oya sattılar. Bay Kemal, asla kazanımlara dokunmaz” dedi.

ANKARA - FATİH KARAGÖZ