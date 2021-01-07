"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 OCAK 2021 CUMA - YIL: 51

Kobani olaylarına ilişkin iddianame kabul edildi

07 Ocak 2021, Perşembe 18:49
Kobani olaylarına ilişkin iddianamede aralarında eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın da olduğu 108 sanık hakkında 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. 108 sanık olay tarihinde ülke genelinde işlenen tüm eylemlerden sorumlu tutuld﻿﻿u.

Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin aralarında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın da olduğu 108 sanık hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarını Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede aralarında Demirtaş'ın da olduğu 27'si tutuklu, 6'sı hakkında adli kontrol kararı, 75'i hakkında da yakalama kararı bulunan 108 sanık için 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Sanıkların, silahlı terör örgütü PKK/KCK güdümünde faaliyet yürüttükleri kaydedilen iddianamede, şu tespitlere yer verildi:

"Sanıkların terör olaylarını, başlamasında ve devamında sorumlu düzeyde organize etmeleri, örgütün talimat bütünlüğü içinde şiddetli sokak olayları şeklinde ülke geneline yayıp terör olaylarına kitlesel boyut kazandırmak için örgüte müzahir taban kitleye talimatlar vermiş olmaları, talimat aldıkları kişilerin örgüt içi pozisyonları, teşhis beyanlarının içeriği, talimatların uygulanış biçimleri ve iletildiği muhatapları, olaylarda inisiyatif almaları, ısrarlı şekilde kararları uygulama biçimleri, örgütün amaçları doğrultusunda aldıkları sorumlulukların ağırlıkları, olayları sorumlu düzeyde organize ettikleri anlaşılmıştır."

108 sanık olay tarihinde ülke genelinde işlenen tüm eylemlerden sorumlu tutuldu

Sanıkların örgüt yöneticilerinin yapabilecekleri şekilde olayları organize ettikleri ve bütün olaylardan sorumlu oldukları belirtilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Şüpheliler hakkında örgüt adına bu yönde faaliyetler yürüttüklerine ilişkin yapılan diğer tüm tespitler birlikte dikkate alındığında, şüphelilerin PKK/KCK silahlı terör örgütünün sözde yöneticisi olarak kabul edilmeleri gerektiği, bu kabulün sonucu olarak TCK'nın 220/5. maddesi gereğince örgütün faaliyeti çerçevesinde işlendiği belirlenen bütün suçlardan bu madde gereğince ayrıca sorumlu oldukları tespit edilmiştir."

İddianamede 108 sanık, "azmettirici" sıfatıyla olay tarihinde ülke genelinde işlenen tüm eylemlerden sorumlu tutuldu.

İddianamede 108 sanık, birer kez "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", 37'şer kez "adam öldürme", 31'er kez "adam öldürmeye teşebbüs", 24'er kez "yağma", 38'er kez "alıkoyma", 1750'şer kez "alıkoymaya teşebbüs", 397'şer kez "yakarak mala zarar verme", 1060'ar kez "kamu malına zarar verme", 503’er kez "yakarak kamu malına zarar verme", 53'er kez "iş yeri dokunulmazlığını ihlal", 294'er kez "geceleyin iş yeri dokunulmazlığını ihlal", 26’şar kez "geceleyin açıktan hırsızlık", 20'şer kez "açıktan hırsızlık", 114'er kez "hırsızlık", 272'şer kez "geceleyin hırsızlık", 5'er kez "basit yaralama", 43'er kez "silahla basit yaralama", 264'er kez "kamu görevlisini silahla basit yaralama", 7'şer kez "kamu görevlisini kasten basit yaralama", birer kez "kemik kırığı oluşacak şekilde kasten silahla yaralama", birer kez "kamu görevlisini kemik kırığı oluşacak şekilde kasten silahla yaralama", 78'er kez "silahla kasten yaralama", 51'er kez "kamu görevlisini silahla yaralama", 3'er kez "iş ve çalışma hürriyetinin ihlali", 4'er kez "ibadethanelere zarar verme", birer kez "düşük yapmaya neden olma", 24'er kez "bayrak yakma", 25'er kez "5816 sayılı yasaya muhalefet" ve "suç işlemeye tahrik etmek" ile suçlanıyor.

Türk Ceza Kanunu'na göre söz konusu suçlardan "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ile "nitelikli öldürme" suçlarını işleyenler için "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası" uygulanıyor.

İddianamede eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu ile Ayhan Bilgen, Sırrı Süreyya Önder, Ayla Akat Ata, Gültan Kışanak, Sebahat Tuncel, Emine Ayna, Ertuğrul Kürkçü, Mehmet Hatip Dicle ve terör örgütü PKK'nın firari elebaşıları Murat Karayılan, Cemil Bayık, Sabri Ok, Salih Müslüm ve Zübeyir Aydar da sanıklar arasında yer aldı.

Soruşturmanın geçmişi 

Suriye'deki iç savaşı fırsat bilen terör örgütü DEAŞ'ın, Kobani'ye (Ayn el-Arap) saldırması üzerine Ekim 2014'te HDP yönetimi ile terör örgütü PKK elebaşıları, sokağa çıkma çağrısında bulundu. 

Bunun üzerine aralarında İstanbul, Ankara, Bursa ve Diyarbakır'ın da olduğu 35 il ve 96 ilçede yasa dışı gösteriler başlatıldı. Terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması, kolluk güçlerinin yanı sıra sivilleri de hedef aldı.

Olaylarda 37 kişi hayatını kaybetti, 761 kişi yaralandı, 197 okul yakıldı, 269 kamu binası tahrip edildi, 1731 ev ve iş yeri yağmalandı, 1230 araç kullanılamaz hale getirildi.

Kolluk kuvvetlerinin müdahalesinin ardından olayların failleri yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Saldırıların yaşandığı il ve ilçelerde adli süreç devam ederken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da sokaklarda terör estirenleri azmettirenlere yönelik soruşturma başlattı. 

Bu kapsamda 35 il ve 96 ilçedeki soruşturma dosyaları ile delilleri toplayan savcılık, 25 Eylül'de operasyon için düğmeye bastı ve Ankara merkezli 7 ilde 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 

Eş zamanlı operasyonda Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, eski HDP milletvekilleri Ayla Akat Ata, Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan, Nazmi Gür, Emine Beyza Üstün ve Emine Ayna'nın da aralarında bulunduğu 20 kişi adreslerinde gözaltına alındı.

AA

Okunma Sayısı: 321
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünya genelinde son 24 saat

    Fenerbahçe, Alanyaspor'u da mağlup etti

    Adaletsizlikler raporlaştı

    Yeter ki paranı getir

    Bakan Koca: Aktif vaka sayımızda sınırlı artış gözleniyor

    Her ay 1 kişi 1 saat belediye başkanı olacak

    Kobani olaylarına ilişkin iddianame kabul edildi

    Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi Şehit eden sanık hakkında karar

    ABD'de son 24 saatte 276 bin vaka ve 4331 ölüm gözlemlendi

    'Trump'ın yorumları doğrudan şiddete yol açtı'

    İstanbul Boğazı ve Karadeniz'de hamsi avı yasaklandı

    Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

    Benzin 7.30 lira oldu

    İran'dan uranyum açıklaması

    Edirne'de kuraklık nedeniyle su kuyuları açılmaya başlandı

    Türkiye'de altın üretiminde rekor

    Biden'ın zaferi tescillendi

    ABD'de kritik saatler

    Faiz batağı derinleşti

    Hakkı Yavuztürk’ü rahmetle yâd ediyoruz

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Üniversiteler niye suskun?
    Şükrü BULUT

    İktidarı yanlış yerde arayan Türkiye muhalefeti…
    Ahmet BATTAL

    Gezi deyip geçenlere
    Cevher İLHAN

    “Din üzerinden siyaset”in vahim akıbeti
    Osman ZENGİN

    Bir sene daha bitti, ama kıyamet de yaklaştı…
    Risale-i Nur'dan

    İnsan, Rahman-ı Rahîm’in aziz bir misafiridir
    Süleyman KÖSMENE

    Kader, cebbar bir zalim midir?
    Ali FERŞADOĞLU

    Dilenmek, çalışmak ve ilerlemek!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Suları taşıyamadık...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.