Koca: İddialar asılsızdır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 vakalarının yeniden artmasıyla birlikte bazı illerde ve hastanelerde kapasitelerin dolduğuna ilişkin basında yer alan haberlere ve iddialara ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Kovid-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz, hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur. İddialar asılsızdır. Bu asılsız iddiaların sahipleri, hastaneler doluymuş gibi tedbir alsın. İddiaların topluma belki bu şekilde yararı olur." AA

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