Koca: Son 45 günün en yüksek yeni hasta sayısına ulaştık!

Türkiye'de son 24 saatte 1256 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 21 kişi vefat ettii, toplam vaka sayısı 248 bin 117, can kaybı 5 bin 955 oldu.

Son 24 saatte 992 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 229 bin 972 oldu. Bakan koca uyardı Bakan Koca endişelendiren vaka artışına ilişkin ''SON 45 GÜNÜN en yüksek pozitif tanı -yeni hasta- sayısına ulaştık. Kritik göstergemiz olan Ağır Hasta sayısı, genellikle risk grubunda olup hastalığa yakalananlar ile artıyor. Yeni hasta sayısını, ağır hasta sayısını, can kayıplarını birlikte azaltalım.'' değerlendirmesinde bulundu. AA

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