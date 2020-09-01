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1 EYLÜL 2020 SALI - YIL: 51

Korona, gazetecileri de eve kapattı

01 Eylül 2020, Salı
İletişim uzmanı Arzu Kalaylı, “Depremler, seller, darbeler, savaşlar… En kötü olaylarda bile gazeteciler görevlerine devam ederlerdi. Ancak koronavirüs belki de gazetecilik tarihinde ilk defa gazetecileri de evlere kapattı” dedi.

Koronavirüs, her sektörde olduğu gibi medyayı da etkiledi. Gazeteciler, PR şirketleri ve firmalar pandeminin ilk döneminde bocalama yaşarken bu sürece uyum sağlamaları kısa sürdü. İletişim uzmanı, eğitim ajansı yazarı Arzu Kalaylı, “Koronavirüs, medyayı yeniden dizayn etti. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” dedi.

Gazetecilerin en kötü zamanlarda dahi görevlerini sürdürdüğünü belirten Kalaylı, “Depremler, seller, darbeler, savaşlar… En kötü olaylarda bile gazeteciler görevlerine devam ederlerdi. Ancak koronavirüs belki de gazetecilik tarihinde ilk defa gazetecileri de evlere kapattı. Gazeteciler, görevlerini evlerde yapmak zorunda kaldılar. Bu süreçte haber merkezlerinin çoğunda gazetecilerin üçte ikisi evden çalıştı. Hatta bazı kurumlarda tüm gazeteciler, evden çalışma düzenine geçti. Şüphesiz bazı haber merkezleri, koronavirüs bitse de evden çalışmaya devam edecek” diye konuştu.

Online toplantılarla tanıştık

Pandeminin ilk dönemlerinde medya sektöründe birçok sorun yaşandığını belirten Kalaylı, koronavirüs öncesinde basın toplantılarının çok nadir bir şekilde online yapıldığını belirtirken, “Toplantılarımızı online yapmaya başladık. İlk etapta verim konusunda şüpheler bulunuyordu. Fakat hem gazeteciler hem de firmalar çok memnun kaldı. Çünkü zamandan büyük bir tasarruf sağlarken, daha çok insana ulaşma ve masraftan kurtulma imkânı da sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Dijitale yatırım yapan kazandı

Medyada dijitalleşmenin son yıllarda hızlandığını koronavirüsle de bunun zirve yaptığına dikkat çeken Kalaylı, “Gazetelerin son yıllarda internet üzerinden takibi artmıştı. Birçok medya kuruluşu dijitale yatırım yapıyordu. Koronavirüsle beraber özellikle gazete tirajları düşmüş, okurlar dijitale yönelmişti. Bu süreçte dijitali güçlü olan gazeteler kazandı. Aynı şekilde markalar da dijital yayın organlarıyla müşterilerine direkt ulaşma imkânı yakaladı” dedi.

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Kamuda esnek mesainin şartları belirlendi

Ankara Valiliği, Koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı kararı ile Ankara il sınırları dahilinde uygulanacak kamuda esnek mesai esaslarını belirledi. Açıklamada,  ‘’Bu kapsamda salgından etkilenmeleri daha muhtemel hamile ve kronik hastalığı olan kamu çalışanları idari izinli sayılabilecek. Düzenleme ile 10 yaş ve daha küçük yaşta çocukları olan kadın personeller, ikinci bir emre kadar evden çalışabilecek.’’ denildi. 

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