‘Koronavirüs affı’ gündemde

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda değişikliği öngören 2. Yargı Paketi’ni Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Bu arada infaz yasası ile ilgili de bir flaş gelişme yaşandı. Muş, infaz yasasının raftan indiğini ve haftaya yapılacak görüşmelerin ardından Meclis’e geleceğini söyledi.

Muş, yaptığı açıklamada, İkinci Yargı Paketi’nin TBMM’ye sunulduğunu ifade etti. Muş açıklamasında, infaz paketine de değindi. Ceza infaz düzenlemesinin görüşmelerin ardından sür’atle Meclis’e geleceğini söyledi. Muş, öngörülen tarihin önümüzdeki hafta olduğunu da duyurdu.

İKİ FORMÜL VAR

Koronavirüs salgınından sonra infaz yasası raftan masaya indi. 100 bin mahkumun tahliyesi öngörülüyor. Erdoğan, ekonomik tedbirleri açıkladıktan sonra gerçekleşen son toplantıda konuşuldu. Kritik toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile AKP kurmaylar Erdoğan liderliğindeki toplantıya katıldı. İki indirim öne çıkıyor. Koronavirüs salgını dolayısıyla 100 bin mahkûmun tahliyesi planlanıyor. İkinci formülde ise terör suçları hariç, diğer suçlarda indirim yapılması öngörülüyor.