Kritik görüşme sonrası Trump'tan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Trump: Çok harika ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik

ABD Başkanı Trump, toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok harika ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, tıpkı bizim mücadele ettiğimiz gibi terörle mücadele ediyor." dedi.

"F-35 meselesinin çözümü için yoğun şekilde çalışıyoruz"

Trump, Türk ve Amerikalı yetkililerin F-35 meselesinin çözümü konusunda yoğun şekilde çalıştıklarını açıkladı.

Türk ve Amerikalı yetkililerin F-35 krizinin çözümü konusunda yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten Trump, "Umuyorum ki bu durumu çözebiliriz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türkiye'nin DEAŞ elebaşı Bağdadi'ye yönelik operasyondaki iş birliği ve katkısından dolayı teşekkür eden Trump, Türkiye-ABD ilişkilerine de değinerek "Türkiye ve ABD müttefikliği NATO ve Orta Doğu için çok önemli bir güç." dedi.

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türkiye'nin DEAŞ elebaşı Bağdadi'ye yönelik operasyondaki iş birliği ve katkısından dolayı teşekkür etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ve ABD müttefikliğinin NATO ve Ortadoğu için çok önemli bir güç olduğunu vurguladı.

Trump, Türkiye'nin mültecilere yönelik 40 milyar, Avrupa'nın ise 3 milyar dolar harcadığını ve DEAŞ tutuklularının Avrupa'ya gönderilmesi gerektiğini de vurguladı.

Trump, Avrupa'nın Türkiye'ye mülteciler konusunda yeterince maddi katkı sağlamadığını, en çok yardımı Türkiye'nin yaptığını söyledi.