Kullanılamayan izinlerin ücreti ödensin

TBMM’de Sağlık Komisyonu Başkanı Recep Akdağ ile görüşen Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, yıllık izinler, yardımcı ibaresinin kaldırılması ve tazminat dâvâları gibi birçok konuyu gündeme getirdi.

Görüşmede sağlık çalışanlarının kronikleşmiş olan temel sorunları masaya yatırıldı. Pandemi sebebiyle sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının yıllık izinlerini kullanamadıklarını dile getiren Durmuş, “Bu izinler, iş günü esasıyla kullandırılmalıdır. Mücbir sebeplere bağlı olarak kullanılamayan yıllık izinlerin karşılığında da ücret ödenmelidir” dedi. Tıbbi malpraktis sorununun da yasa gerektiren konuların başında geldiğine dikkat çeken Durmuş şunları söyledi: “Tıbbî uygulamadan kaynaklı olarak idarece ilgili kişilere ödenen tazminatların sağlık çalışanlarından rücu edilmemesi gerekir. Rücu etmek için açılmış olan mevcut davalardan da feragat edilmelidir. Ayrıca hekimlerin 600 bin TL olan mesleki mali sorumluluk sigortalarının üst limitinin yükseltilerek mağdur olmayacakları bir seviyeye çıkarılması gerekmektedir. Yasada bu hususlara yer verilmesi durumunda tıbbî malpraktis sorunu çözüme kavuşmuş olacaktır.” Ankara - Ahmet Terzi

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