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18 TEMMUZ 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Kurban mazlumlara da bayram olsun

17 Temmuz 2019, Çarşamba 23:40
Kurban; birliği, beraberliği ve paylaşmayı gösterir bizlere.

Bizi bir hüzünlü kalbin sevincine, mutluluğuna, samimî duâsına ortak eder. Yetimlere ve ihtiyaç sahiplerine huzur, bizlere ise bereket sağlar. Kardeşeli İnsanî Yardım Derneği Kurban Bayramı için vacip kurban çalışmalarına devam ediyor. Yurt içi ve yurt dışı olmak üzere çalışmayı iki farklı şekilde yürütecek olan dernek, bağışçıların hisselerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Veteriner kontrolünde vekâletle kurban bağışı

Kurban bağışınız, ocağında yemek pişiremeyen annelerin, evini geçindiremediği için boynu bükük olan babaların ve hayatında Kurban Bayramı sevincini yaşayamamış yetimlerin bulunduğu ihtiyaç sahibi bölgelerde kesilsin, onlara da bayram olsun. Kampanya ile alâkalı dernek yetkilileri; “Kurbanınızı ihtiyaç sahibi mazlumların bulunduğu bölgelerde keselim. Onlara da bayram olsun, umutları mutluluğa dönüşsün. Bağışlarınız bizlere ulaştıktan sonra sizleri arayarak vekâletinizi alıyoruz. Kurbanlarınızı uzman veteriner hekimler eşliğinde İslâmî usûllere uygun olarak kesiyoruz. Kesildiğine dair mesaj olarak sizlere bilgi verip, sonrasında fotoğraf ve videosunu gönderiyoruz.’’ diye açıklamada bulundu.

 

Vacip Kurban’ın kardeşlerine umut olsun

Yardımseverler, Kardeşeli İnsanî Yardım Derneği aracılığıyla kurbanlarını dünyanın dört bir yanındaki mazlum kardeşlerimize gönderebilecek ve paylaşmanın bereketini yaşayabilecek. Uganda, Çad, Gazze, Yemen ve Türkiye olmak üzere istenilen bölge için hisse bağışında bulunulabileceğinin bilgisini veren dernek, fiyatları ise şöyle açıkladı; Afrika’da bir hisse bedeli, 475TL; Afrika’da bir küçükbaş bedeli, 575TL; Türkiye’de bir küçükbaş bedeli, 675TL; Türkiye’de bir hisse bedeli, 1000 TL; Gazze ve Yemen’de Kurban bedeli, 1000 TL.

Kurban bağışınızla iyiliğiniz Kardeşeli olsun

Sizler de mazlum ve ihtiyaç sahiplerine hisseleriniz ile kardeş eli olmak isterseniz, Kardeşeli İnsanî Yardım Derneğine https://www.kardeseli.org.tr/tr/faaliyetlerimiz/vacip-kurban adresinden veya 444 44 46 - 0216 224 2 224 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz.

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