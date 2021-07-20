"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 TEMMUZ 2021 SALI - YIL: 52

Kurbanlarımız kesildi

20 Temmuz 2021, Salı 13:48
Avustralya Nur Vakfı ve Yeni Asya Vakfı'nın ortak çalışmasıyla Afrika’da kurban kesimi organizasyonu başarıyla gerçekleştirildi.

Etiyopya, Somali ve Sudan’ın bir çok ve kasabasında Bayram namazının ardından kasaplar görev başına geçti.

Ayrıca sınırlı sayıda olsa da Lübnan’da yaşayan Suriyeli mülteci Müslüman kardeşlerimiz içinde kurban kesimi oldu. 

Tekbirlerle kesilen büyük baş hayvanlar muhtaç sahibi ailelere ve kamplarındaki mültecilere dağıtıldı. 

Avustralya Nur Vakfı yetkilisi ve Yönetim Kurulu Üyemiz Fatih Yargı “Kurban bağışında bulunan, bu büyük organizasyonda görev alan, dua eden bizlerden maddi manevi desteğini esirgemeyen siz değerli Yeni Asya okuyucularımıza ne kadar  teşekkür etsek azdır. Bu sene ki kurban faaliyetlerimizde de şahs-ı manevinin duasını hissettik. Cenab-ı Hak yapılan hayrı kabul eylesin. Binlerce fakir fukaranın duasına nail oldunuz. Allah sizlerden ebeden razı olsun” açıklamasında bulundu.


Okunma Sayısı: 413
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Eyüp Aktaş

    20.7.2021 14:28:20

    Cenab-ı Hak Mâkbûl ve Mübârek Eylesin.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Kurbanlarımız kesildi

Dünya genelinden Kurban Bayramı manzaraları

"Irak halkının bir an bile emniyeti ve mutluluğu tatmasını istemiyorlar"

Mescid-i Aksa'da on binlerin katılımıyla bayram namazı coşkusu

Kurban Bayramı atmosferi ve heyecanı yurdun dört bir yanında

Pandemisiz bayramlara kavuşmak duasıyla

'15 Temmuz'un kayıp silahları' nerede?

OHAL'de seçim meşru olmaz

İzmir - Gölcük’te geleneksel buluşma

İsrail’i önleyin çağrısı

Uygur Türkleri için 380 kilometre yürüdü

Uzaktan çalışma kalıcılığı artacak

Kanada'da yer edinmeye çalışan tehlike: İslamofobi

ABD'deki tarihi baskınla ilgili ilk hapis cezası

Kutsal topraklarda Müzdelife heyecanı

Bağdat'ta pazar yerinde patlama gerçekleşti: 22 ölü

Vaka sayıları artmaya devam ediyor

O karikatürist öldü

Hacı adayları Arafat'a çıktı

3 milyar 660 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

Bayramınız mübarek olsun
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Genel

Günün Ayet ve Hadisi
Süleyman KÖSMENE

Bereketiyle gelen Kurban Bayramı
Risale-i Nur'dan

Bayramda kalpler ittihad ediyor
Ali FERŞADOĞLU

Bin yalan, bin “E” (emülgatör) katkılı siyaset!
Genel

'15 Temmuz'un kayıp silahları' nerede?
Faruk ÇAKIR

Milletçe bayramlara muhtacız
Genel

OHAL'de seçim meşru olmaz
Genel

Pandemisiz bayramlara kavuşmak duasıyla

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.