Kurbanlarımız kesildi

Avustralya Nur Vakfı ve Yeni Asya Vakfı'nın ortak çalışmasıyla Afrika’da kurban kesimi organizasyonu başarıyla gerçekleştirildi.

Etiyopya, Somali ve Sudan’ın bir çok ve kasabasında Bayram namazının ardından kasaplar görev başına geçti.

Ayrıca sınırlı sayıda olsa da Lübnan’da yaşayan Suriyeli mülteci Müslüman kardeşlerimiz içinde kurban kesimi oldu.

Tekbirlerle kesilen büyük baş hayvanlar muhtaç sahibi ailelere ve kamplarındaki mültecilere dağıtıldı.

Avustralya Nur Vakfı yetkilisi ve Yönetim Kurulu Üyemiz Fatih Yargı “Kurban bağışında bulunan, bu büyük organizasyonda görev alan, dua eden bizlerden maddi manevi desteğini esirgemeyen siz değerli Yeni Asya okuyucularımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu sene ki kurban faaliyetlerimizde de şahs-ı manevinin duasını hissettik. Cenab-ı Hak yapılan hayrı kabul eylesin. Binlerce fakir fukaranın duasına nail oldunuz. Allah sizlerden ebeden razı olsun” açıklamasında bulundu.



