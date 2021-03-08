Levent Gültekin saldırıya uğradı

Gazeteci Levent Gültekin, Murat Sabuncu ile yaptığı programa katılmak üzere gittiği Halk TV'nin Bakırköy'deki merkez binası önünde saldırıya uğradığını duyurdu.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Gültekin, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "25 kişilik bir eşkıya grubunun saldırısına uğradım kanalın önünde, şu anda iyiyim birazdan programda anlatacağım" ifadelerini kullandı. Halk TV'deki programda ise Gültekin, TV binasının önünde ara sokaklardan çıkan çok sayıda kişinin kendisine saldırdığını belirterek, "Sokaklarda eşkıyalık yapıyorlar, neymiş ülkeyi daha çok seviyorlarmış" dedi. Güvenlik kamerası görüntülerini de TV yayınında paylaşan Gültekin, geçen hafta Necmettin Erbakan anmasına katılan liderleri eleştirdiği için sosyal medyadan da kendisine tepkiler geldiğini açıkladı. SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI Gültekin, ardından Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek kendisine saldıran kişiler hakkında şikayette bulundu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin soruşturma başlatılırken, polis şüphelileri yakalamak için olay yeri çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Gültekin'in yürüdüğü sırada kalabalık bir grubun saldırısına uğradığı, şüphelilerin olaydan sonra kaçtığı görülüyor.

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