Linç girişimi böyle organize edilmiş

Ankara’nın Akkuzulu köyünde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik linç girişiminde sadece 9 kişi gözaltına alınırken, bunların da tamamı serbest bırakıldı.

Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıya ilişkin parti içinde oluşturulan araştırma grubu ise yeni bulgulara ulaştı. Araştırma grubu, dışarıdan gelen grupların cenazeye katılanları galeyana getirerek, bilinçli bir şekilde yönlendirdiğini tespit etti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç başkanlığında oluşturulan araştırma grubu, linç girişiminde savcılığın tesbitlerinin dışında saldırıya karışan başka insanlar olup olmadığını ve olayın arka planında olan kişi ya da kişileri belirlemek amacıyla çalışma yapıyor.

CHP’li araştırma grubu bu kapsamda yaşanan linç girişimiyle ilgili kamuoyuna yansımayan çok sayıda yeni görüntü ve fotoğrafa erişerek olayla ilgili önemli verilere ulaştı. Araştırmaya göre; 5-6 kişilik gruplar sürekli yer değiştirerek halkı provoke etti. Kılıçdaroğlu’nun bilinçli yönlendirildiği güzergâhta öbek öbek taş yığınları oluşturuldu. Araçların geçişini engellemek amacıyla büyük bidonlar yığıldı. Sopa sevkiyatı yapıldı. ‘Yakın bu evi’ diyen bir kişi değil, topluluktu. 450 jandarma ve polis gruba müdahale etmedi. Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre araştırma grubu, linç girişiminin başından sonuna kadar kare kare fotoğraflarını çıkardı. CHP’li araştırma grubu raporunu Kılıçdaroğlu’na sundu.